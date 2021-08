Une course de 100 km à la mémoire de Joyce Echaquan

Six coureurs ont parcouru les 100 kilomètres séparant la pourvoirie Meekos de la communauté atikamekw de Manawan, dans les Laurentides, pour rendre hommage à Joyce Echaquan, cette mère de famille décédée dans des circonstances tragiques le 28 septembre dernier, dans un hôpital de Joliette.

• À lire aussi: Propos dégradants visant Joyce Echaquan: la sénatrice Michèle Audette interpellée

• À lire aussi: Affaire Joyce Echaquan: l'infirmière en faute reconnaît ses torts

Cette journée ne fut pas choisie par hasard par les organisateurs de l’événement, puisque Joyce aurait fêté ses 38 ans.

Mylène Gagnon, François Racine, Jean-Philippe Sénéchal, Charles Gélinas, Frédéric Houle et Benoit Bisaillon ont parcouru à la course le chemin forestier de 100 km. Plusieurs d’entre eux travaillent dans le secteur forestier et se sont liés d’amitié avec des membres de la communauté de Manawan, dont Mme Echaquan était originaire.

Les coureurs sont partis sur le coup de 6 h, en matinée. Ils ont ensuite franchi la ligue d’arrivée ensemble à 15 h, à Manawan.

«Joyce a laissé derrière elle un grand vide, pour sa famille et pour toute la communauté. Ces six coureurs se sont levés et ont décidé de faire quelque chose de concret pour soutenir cette famille-là. Je leur suis très reconnaissant de la solidarité démontrée dans cette épreuve », a déclaré par voie de communiqué Paul-Émile Ottawa, grand chef de la nation atikamekw de Manawan.

Une collecte de fonds a été organisée par le groupe pour venir en aide à la famille de Joyce Echaquan, qui a laissé dans le deuil sept enfants. En fin d’après-midi, samedi, un montant de 2550 $ avait été amassé et l’objectif est de 9000 $.