5 constats: le jeu d’Adams Jr est inquiétant

Tout était parfait. Un match au Stade Percival-Molson avec près de 15 000 spectateurs qui s’étaient ennuyés de leurs favoris. Le scénario était bien ficelé jusqu’au moment où le match entre les Alouettes et les Tiger-Cats de Hamilton a commencé.

Oublions le pointage et le classement. Les Alouettes n’ont pas perdu en raison de leur défensive ou de leurs unités spéciales. Comme ce fut trop souvent le cas depuis le départ d’Anthony Calvillo, c’est l’attaque qui a connu des ratés.

En 2019, le quart Vernon Adams Jr a redonné espoir aux partisans par du jeu excitant et des remontées spectaculaires. Les Alouettes ont été une belle surprise dans la LCF.

Depuis le début de la saison, l’Américain connaît des hauts et des bas. Il est clair que les autres équipes l’ont bien étudié durant la pandémie. Maintenant, lorsqu’il improvise derrière sa ligne de mêlée, l’équipe adverse connaît ses cibles de prédilection dans ce type de situation.

Après ses trois premiers matchs, il a le pire de taux de passes complétées de la LCF à 52,1 %. Ce n’est pas très reluisant. Il faut dire que ses receveurs ne l’aident pas. Ils ont laissé échapper des passes faciles depuis le premier coup d’envoi.

De la pression

Un quart peut connaître de mauvaises sorties. Par contre, dans le cas de Vernon Adams Jr, son langage non verbal est inquiétant. Il ne semble pas en contrôle de ses émotions.

Avant chaque séquence à l’attaque, on le voit faire des exercices de respiration. Puis, lorsqu’il rate une passe, il est le premier à prendre le blâme au lieu de penser au prochain jeu.

Il veut être un des leaders des Alouettes. Il veut être irréprochable aux yeux de ses coéquipiers et des partisans. En ayant cet objectif en tête, il se met une pression énorme sur les épaules. Du même coup, ses lectures de jeux sont moins bonnes et ses passes sont moins efficaces.

Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu lors de son point de presse d’après-match. On l’a senti ébranlé. Il cherche des réponses qui ne viennent pas.

Même s’il a connu une bonne semaine d’entraînement, il n’a pas été en mesure de transposer la stratégie en situation de match. Ce n’est pas normal. Il ne peut pas laisser le doute s’installer au sein de son unité.

Jones, la clé

Qui de mieux que Khari Jones, un ancien quart, pour remettre Adams Jr sur la bonne voie ? Personne.

Jones n’a pas lancé son quart sous l’autobus après le match. Comme un bon père de famille. Comme l’être humain qu’il est.

Après les journées de congé, Jones va sûrement s’asseoir avec Adams Jr. Il va sûrement lui faire comprendre qu’il doit retourner à la base. Le prochain plan de match sera fait en conséquence.

Adams Jr n’est pas un passeur pur. Il ne peut pas lancer 30 ou 40 fois par match. Ce n’est pas son style. Il doit utiliser ses jambes davantage afin de garder la défensive adverse sur ses talons.

Si l’on ajoute cela à quelques séquences productives avec ses receveurs, Adams Jr va reprendre confiance. Son problème n’est pas physique, mais bien entre ses deux oreilles.

Avant de vouloir régler tous les problèmes de son unité en même temps, il doit commencer par retrouver sa touche d’antan. S’il y parvient, le reste de la machine va se remettre en marche. C’est aussi simple que cela.

2. Les Hurricanes se sont vengés

Certains dirigeants de la LNH ont la mémoire longue. On peut mettre ceux des Hurricanes de la Caroline dans cette catégorie. En offrant 6,1 millions $ pour une saison à Jesperi Kotkaniemi, ils ont placé Marc Bergevin dans une position inconfortable. Une offre ridicule alors qu’il y a encore des doutes qui persistent sur l’attaquant. Toutefois, les Hurricanes savaient très bien ce qu’ils faisaient. C’était amusant de voir leur responsable des médias sociaux écrire la nouvelle en anglais et en français. C’était culotté, mais de bonne guerre.

3. Clavel est prête pour la prochaine étape

Kim Clavel a été impressionnante lors de son combat contre Maria Soledad Vargas. La protégée de GYM a livré sa meilleure performance en carrière au meilleur moment. Avec sa puissance, elle est parvenue à casser Vargas. Clavel est mûre pour un combat majeur à sa prochaine sortie. Si elle pouvait reproduire le même type de prestation en combat de championnat du monde, la Québécoise mettrait toutes les chances de son côté.

4. Drouin a sa destinée entre les mains

Je n’ose même pas imaginer ce que Jonathan Drouin a vécu dans les semaines après qu’il eut décidé de prendre une pause du hockey. Il a fait une grosse remise en question de sa vie et de sa carrière. Pas évident à faire à 26 ans. Il a gardé contact avec ses entraîneurs et ses coéquipiers. Un bon signe. Il fait encore partie des plans de Marc Bergevin, car il fait encore partie du Canadien. La balle est maintenant dans la cour de l’attaquant. La seule façon de faire taire les détracteurs, c’est de produire sur la patinoire. Parfois, les actions parlent plus fort que les paroles.

5. Vegas deviendra la ville du sport

Durant des décennies, Las Vegas a été la ville du vice. C’était la destination par excellence pour faire la fête et parier quelques dollars dans les casinos. Est-ce qu’elle va changer de vocation dans les prochaines années ? Plusieurs signes pointent dans cette direction. Après la LNH et la NFL qui se sont implantées dans les dernières années, le baseball majeur, la NBA et même la MLS aimeraient y installer une concession. Si ça se concrétise, Vegas pourrait devenir une grande ville de sports, comme New York et Los Angeles. Ça serait tout un exploit !