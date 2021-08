À la dérive sur 3 km sans veste

Un jeune homme qui a frôlé la mort en s’aventurant dangereusement et en dérivant sur 3 km sur le fleuve Saint-Laurent a versé 35 000 $ à ses sauveurs, tout en lançant un message de sensibilisation à la population pour prévenir ce type de drame.

« Les gens se disent : “je ne serai pas la personne sur 10 000 [à se noyer]”. Mais ce jour-là, j’aurais pu être cette personne », a souligné Liang Qi, peinant à croire qu’il est toujours vivant.

Hier, il est allé à la rencontre de l’équipe de l’Unité 43 de la Garde côtière auxiliaire canadienne pour la remercier à nouveau.

C’est que le 14 août, elle l’a miraculeusement sauvé d’une noyade presque assurée.

L’homme de 25 ans s’est avancé en planche à pagaie (paddle board) sans veste de sauvetage devant la plage de Beaconsfield, près du lac Saint-Louis, qui est un élargissement du fleuve.

En s’étendant pendant une vingtaine de minutes pour prendre du soleil, Liang Qi s’est rapidement éloigné de la côte.

Emporté par le courant et pris de panique, celui qui est venu étudier à l’école de gestion HEC Montréal en provenance de la Chine il y a deux ans est tombé de sa planche et a tenté de nager jusqu’à bon port, en vain.

« J’ai vu quelques bateaux passer au loin, et je me suis dit qu’ils m’avaient peut-être entendu [crier] et s’en venaient, mais ils ont juste poursuivi leur chemin », a raconté le jeune homme.

Coup de chance

Durant ce qu’il considère comme la plus longue heure de sa vie, Liang Qi a dérivé d’environ 3 km vers l’est depuis la plage de Beaconsfield, non loin d’un club de yachts (voir la carte), étant entraîné par de fortes vagues et des vents de 20 km/h.

Pendant ce temps, un appel a été lancé sur le canal d’urgence et deux bateaux sont partis à sa recherche.

Les conditions météorologiques ont finalement poussé le naufragé à la rencontre des équipes de secours.

Alors qu’une petite partie du visage de Liang Qi était perceptible à l’extérieur de l’eau (voir photo ci-dessous), il n’a fallu que quelques minutes pour le repêcher dans un imposant secteur de plus de 3 km carrés.

« C’était vraiment un très grand rayon. C’est vraiment de la chance qu’on l’ait trouvé si vite », a fait savoir le commandant Brian Sackman.

« C’est un miracle, je vais profiter de la vie », a insisté Liang Qi, qui s’en est sorti indemne.

Le jeune diplômé en affaires internationales a fait un don de 35 000 $ à l’Unité 43 en guise de remerciement.

Trop d’Interventions

Plusieurs dizaines de citoyens se sont retrouvés en eaux troubles cette année.

Dans le secteur couvert par l’équipe de M. Sackman, pas moins de 43 interventions ont été nécessaires depuis le début de l’été.

Bien qu’il reste quelques semaines à la saison estivale, on en compte déjà 16 de plus que l’an dernier.

Notamment en raison de la pandémie, « il y a beaucoup plus de personnes qui achètent des planches, des kayaks, des bateaux, des voiliers. Elles se promènent sans être bien formées ou sans prendre les précautions nécessaires », a soulevé M. Sackman.