À Radio-Canada: la jeunesse, une priorité sur toutes les plateformes

Composée de plusieurs productions originales avec de vrais acteurs et moult nouveautés, la programmation jeunesse de la rentrée de septembre à Radio-Canada est encore une fois diversifiée et cible tous les enfants.

«Makinium», «Alix et les Merveilleux», «Défense d’entrer!» et «L’effet secondaire» ne sont que quelques titres qui titilleront les jeunes au cours des prochaines semaines. L’offre s’étendra des tout-petits aux adolescents.

La jeunesse, c’est du sérieux à la société d’État. «À la télé, on couvre à peu près 30 heures de programmation chaque semaine et on a beaucoup augmenté les contenus sur Tou.tv», explique Christiane Asselin, directrice principale, ICI Tou.tv, webtélé et jeunesse. C’est sans compter la zone jeunesse sur le Web et la tournée dans les écoles.

Des tout-petits aux ados

Des 23 nouveautés jeunesse - saisons ou séries - qui se retrouveront bientôt à l’horaire, 14 sont des productions originales, car il fait «bon de se voir à l’écran» et d’apprécier «le reflet de la société dans laquelle les jeunes vivent actuellement».

Et ce, peu importe la période de l’enfance.

«Dans la stratégie jeunesse à Radio-Canada, c’est super important d’offrir du contenu pour tous les âges. Et c’est un défi, détaille Mme Asselin. Dans les dernières années, on s’est donné le défi de couvrir de 2 à 12 ans et même de faire du contenu ado. Au début, ce sont les parents qui mettent les enfants devant la télé, mais ensuite, on veut qu’ils nous choisissent.»

Toutes plateformes confondues, l’offre se veut un heureux mélange. «On est un peu le Mini-Wheats, avec le côté sucré et le côté salé. D’autres télés sont plus éducatives et d’autres se veulent vraiment divertissantes. Nous, on essaye de passer de bonnes valeurs dans nos émissions tout en divertissant.»

Si l’éventail des productions est large, on n’est par contre pas prêt de voir apparaître des émissions de marionnettes (l’auditoire est faible) et des téléréalités destinées aux jeunes (les sujets abordés ne cadrent pas avec le mandat).

Regard sur l’avenir

Si Radio-Canada déploie tous ces efforts pour émerveiller les enfants, c’est qu’elle doit faire face à une forte concurrence provenant d’un peu partout. Les Disney et Netflix de ce monde ont aussi des atouts dans leur catalogue.

«Toute l’effervescence des plateformes et la mouvance vers d’autres plateformes remet la jeunesse au centre de comment on va garder notre public, affirme Christiane Asselin. Si les enfants de 6 à 9 ans, ou ma fille de 12 ans, n’écoutent jamais les contenus de Radio-Canada, ça en fait un public difficile pour demain. On a une responsabilité sur les épaules...»

La pluralité des lieux de rendez-vous est donc là pour rester. «Si on veut avoir une jeunesse forte au Canada francophone, on a décidé d’être présent partout parce que les enfants sont présents partout. Et ils écoutent encore la télé.»

Bon nombre d’univers jeunesse seront dévoilés par ICI Télé durant la semaine du 13 septembre. Pour consulter l’horaire: ici.radio-canada.ca/tele. Pour accéder à la zone jeunesse sur le Web: ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire.