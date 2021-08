Ascension du mont Edith Cavell en Alberta: François-Guy Thivierge a vécu des sensations fortes

L’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge a entamé en août 2019 le défi de sa vie : gravir 55 montagnes en 55 mois pour souligner ses 55 ans. Sur une base régulière, le Journal vous présente une montagne qu’il a gravie dans le cadre de ce projet.

Quand un alpiniste se lance dans un ambitieux projet de 55 montagnes en 55 mois pour ses 55 ans, certaines ascensions procurent plus de frissons que d’autres. Ce fut le cas pour François-Guy Thivierge lorsqu’il a gravi le mont Edith Cavell, pour toutes sortes de raisons.

Après des mois de confinement, l’alpiniste de Québec a repris la route récemment vers l’Ouest canadien, l’un de ses terrains de jeux de prédilection. La montagne au cœur du parc national de Jasper, en Alberta, s’est tout de suite établie comme une option de choix pour reprendre sa mission.

Photo courtoisie

« C’est l’une des plus belles montagnes entourant Jasper et l’une des plus belles des Rocheuses, tout court. Je l’ai mis dans ma liste parce que c’est un parcours où il faut utiliser des cordes. C’est très technique, ça ne se monte pas à pied et c’est un bon défi d’escalade.

« Cette montagne est détachée et fait face à Jasper. On ne peut pas la manquer. C’est l’une des seules montagnes enneigées de la région, donc parmi les plus hautes. Dans tous les livres, on décrit le parcours comme un grand classique et je suis un gars de grands classiques en montagne », explique Thivierge, qui se trouve toujours dans l’Ouest canadien.

Une longue journée

Avec une longue route, les batteries loin d’être totalement rechargées, Thivierge et ses comparses Jyoti Venne et Jacques Simard ont attaqué le défi qui n’était pas de tout repos.

En empruntant le parcours East Ridge jusqu’au côté ouest et revenir au point de départ, il fallait compter une trentaine de km. C’était donc un départ avant le lever du soleil.

« Ça nous a permis de parcourir la montagne au complet. Ça m’a cassé les jambes, bien raide! Je venais de traverser le Canada en campeur. Je venais d’arriver, mais j’ai sauté sur l’occasion parce que la fenêtre de conditions était bonne », rigole l’habitué des grandes aventures dans toutes sortes de conditions.

Photo courtoisie

Quelques frousses

Dans la première partie, le trio de grimpeurs s’en est aisément tiré. Par la suite, les parois enneigées ont causé quelques pépins.

« Ça s’est compliqué un peu, car ça devenait plus glissant. Il y avait beaucoup d’escalade en solo. On se questionnait à savoir s’il fallait s’attacher ensemble. On a finalement décidé de rester attaché en équipe jusqu’au sommet et on a pris la bonne décision parce que dans la partie la plus difficile, Jacques est tombé. Ça nous a fait serrer les fesses pas mal », raconte Thivierge.

L’équipage n’était pas au bout de ses peines, même une fois parvenu au sommet. Après les photos qui étaient de mise du splendide décor, il valait mieux redescendre au plus vite pour regagner le point de départ avant la nuit.

Photo courtoisie

« On a vite remarqué qu’il y avait à peu près 30 cm de neige. Les crampons de Jacques se sont accrochés dans ses vêtements et il est tombé tout de suite en quittant le terrain. Par chance, je tenais sa corde par précaution.

« On a finalement pu descendre prudemment dans une descente qui ne finit plus avec des roches et de la neige qui déboulent. C’était dangereux de tomber et il fallait tout le temps être aux aguets. Je n’avais pas vécu de sensations aussi fortes depuis plusieurs mois », soupire Thivierge.

Partie remise

Si l’alpiniste a triomphé du mont Edith Cavell, une autre montagne a vite remis les compteurs à zéro, à la frontière de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Tentant de braver le mont Assiniboine même si les lieux avaient reçu 52 cm de neige dans les jours précédents, Thivierge n’a pu que se rendre à l’évidence à près de 400 m du sommet tant convoité.

Photo courtoisie

« On a dû revirer parce que le parcours était trop enneigé. La visibilité n’était plus bonne et ça devenait dangereux. Je n’ai aucune amertume d’avoir raté cette tentative. Je le vois comme une reconnaissance, on était à 300 ou 400 m du sommet. Il faut avoir l’humilité de savoir quand s’arrêter. Je vais y retourner un jour, c’est sûr, quand la montagne sera sèche à 100 %», a tranché celui qui ne s’avoue pas vaincu très longtemps.

Mont Edith Cavell

Altitude : 3363 m

Pays : Canada

Région : Parc national de Jasper (Alberta)

Première ascension : 1915 par AJ Gilmour et EWD Holway

Ascension : 1400 mètres

Durée : 15 h

