Jérémie Larouche et sa Justine Philie

Jérémie Larouche nous parle de sa jolie chienne berger des Shetland âgée de huit ans. Un immense colley miniature. Une grande dame !

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien ?

C’était pour les enfants, qui en voulaient un. Un Noël, on leur a offert un bol pour chien en cadeau. Le message était clair. On est parti se chercher un chien...

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Je l’ai nommée en l’honneur d’une de mes meilleures amies, qui est aussi autrice pour la télévision. La vraie Justine a trouvé ça bien drôle. C’est un titre de noblesse ! Par ailleurs, je l’appelle aussi Juju ou Justine.

Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis définitivement plus chien. Je trouve les chats arrogants. Quand on y pense, le chat est le seul animal à s’être domestiqué seul. Cela dit, j’ai deux chats, Jean-Claude Raphael et Frédéric Paré, qui sont plutôt les chats de mon chien !

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Justine Philie ?

Elle est très timide et gênée. C’est un joli chien et tous les gens veulent la flatter, mais ça, pas question ! Si elle pouvait rentrer dans mes culottes, elle le ferait. Elle me suit partout, non pas parce qu’elle est dressée, mais bien parce qu’elle a peur... Elle est douce avec mes enfants, mais elle est toujours en compétition avec ma blonde à mon sujet. Elle s’assoit d’ailleurs toujours au milieu du divan, entre nous. Elle est très loyale. Elle aime répondre à nos commandes et est heureuse de le faire. C’est un chien de berger : elle a besoin d’être stimulée physiquement et mentalement.

Racontez-nous un fait cocasse concernant Justine Philie.

Son nom... C’est surtout drôle quand tu appelles le vétérinaire ou la toiletteuse pour dire que tu veux faire toiletter Justine Philie ! (rires) Chez le vétérinaire, les employés se souviennent de mes animaux à cause de leurs noms. Cela suscite sans doute les discussions à l’heure du lunch !

Quelle est son activité préférée ?

Se faire flatter et gratter les fesses, surtout avec ses problèmes de peau (ses allergies)... Elle ne se lasse jamais de se faire flatter.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Justine Philie ?

Que notre berger des Shetland avait besoin de courir au moins 2 heures par jour. Pas le meilleur « fit » pour nous... Quand on s’est rendu compte que notre chien s’ennuyait, on lui a acheté un chat ! Ensuite, on a trouvé un deuxième chat. Justine Philie les adore ! Mais il y a un problème : elle est allergique aux chats, à la poussière et aux acariens... On est donc abonnés chez le vétérinaire ! Donc, j’aurais aussi aimé savoir qu’il est préférable de souscrire à une assurance santé pour animaux dès l’adoption.

En quoi votre animal peut-être une source d’inspiration pour vous ?

Ce n’est pas vraiment ma source d’inspiration, mais j’ai déjà écrit des blagues à son propos. Elle fait des choses drôles et moi, je suis toujours à l’affût de trucs potentiellement comiques...

De quoi rêve sans doute Justine Philie ?

Attraper un écureuil ? Si elle le pouvait, ce serait sans doute le plus beau jour de sa vie !

À propos de Jérémie Larouche :