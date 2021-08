Le déclin américain

Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Les États-Unis sont en déclin et ne semblent pas vouloir remonter la pente. Vous l’auriez bien compris, les souris ne resteront pas souris très longtemps et le chat encore moins. L’alliance sino-russe est en extase à la vue de la débâcle militaire en Afghanistan. L’occident ne peut que s’inquiéter des conséquences à venir d’un tel échec américain.

C’est une erreur de débutant de l’administration Biden qui coutera très cher sur le long terme. Ironiquement, probablement plus cher que les 20 années de guerre en Afghanistan. L’Europe tremble déjà d’inquiétude sur les vagues migratoires à venir et les retombées sur la sécurité nationale de leurs pays respectifs.

Il est particulièrement étonnant d’entendre le président américain Joseph Biden dire que la situation est aussi bonne qu’elle aurait pu être. Concrètement, au-delà du ridicule grandement dommageable à la réputation et à la confiance projetée par le gouvernement américain, les États-Unis ont réarmé et modernisé les forces talibanes.

Ce n’est plus les États-Unis qui ont le gros bout du bâton, mais bien les talibans. Donnant un avertissement aux forces occidentales, les talibans refusent catégoriquement la prolongation de l’évacuation des citoyens occidentaux et des troupes de l’OTAN au-delà du 31 aout.

Un échec qui va coûter cher à Biden

J’entends souvent l’argument que la majorité des Américains étaient en faveur d’un retrait militaire de l’Afghanistan. Oui, cela est véridique. Néanmoins, en tant que Commandant-en-chef, Biden a la responsabilité ultime de garantir la sécurité et le bien-être du peuple américain.

C’est un échec qui lui coutera probablement sa présidence. Le rôle d’un chef d’État c’est aussi d’ignorer les opinions du peuple, aussi majoritaires fussent-elles, lorsque celles-ci sont en contradiction avec les connaissances des agences américaines d’intelligences et les conséquences prévisibles d’un tel retrait rapide et sans condition. Le déni du président américain de la gravité de la situation est particulièrement troublant. Pourtant, de nombreux chefs d’État occidentaux et parlementaires se sont exprimés de manière très critique dans les derniers jours.

Les grands gagnants de la débâcle américaine sont la Russie et particulièrement la Chine. Nous savons avec certitude que la Chine a pour objectif d’envahir et conquérir Taïwan. Ce n’est pas une opinion, Xi Jinping l’a dit lui-même lors de la fête du centenaire du parti communiste chinois. Les Américains ont fourni à la Chine la preuve de l’impuissance militaire des États-Unis. Lorsque la Chine sera prête à envahir Taïwan, nous pourrons tous pointer du doigt l’administration Biden pour son échec géostratégique.

Dans les mots du fondateur du parti communiste chinois : « Le monde est dans le chaos ; la situation est excellente. »

opinions - lettre ouverte - Mali

Mao Zedong Malik Guelmi, Étudiant en droit à l’Université de Montréal