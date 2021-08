Rouler au bout de la rivière des Outaouais côté ontarien

Les routes qui longent la rivière des Outaouais offrent de beaux coups d’œil et attraits, mais rien ne se compare au tronçon de la route 17 entre Deep River et Mattawa, en Ontario, car de nombreux endroits vous placent à un jet de pierre de ce majestueux cours d’eau. Ce secteur donne de plus accès à la section nord du fabuleux parc provincial Algonquin.

Tant qu’à longer la rivière des Outaouais, pourquoi ne pas d’abord y plonger? Deux belles plages publiques se trouvent au point de départ à Deep River, soit celles nommées Lamure et Pine Point, où les enfants s’y plairont à coup sûr. De la plage Lamure, un petit sentier côtoie la rivière jusqu’à la marina.

Courtoisie Bronwyn Kaiser

Courtoisie Christian Kaiser

Pour les journées grises, le Musée canadien des horloges peut piquer la curiosité avec ses 3 000 exemplaires en montre. Les passionnés d’histoire pourront quant à eux s’arrêter au Musée de l’école pour en apprendre davantage sur le passé de la haute vallée d’Ottawa avec ses divers bâtiments et artéfacts.

Courtoisie Canadian Clock Museum

Le Québec en Ontario

Les plages se veulent d’excellents endroits pour mettre son canot ou kayak à l’eau. La rivière est large d’environ deux kilomètres à la hauteur de Deep River, ce qui vous demandera un effort d’une trentaine de minutes pour en faire la traversée. Sur l’autre rive, soit en sol québécois, il y a également de jolies étendues de sable et un sentier menant au sommet du mont Martin.

Courtoisie Christian Kaiser

Les limites territoriales provinciales font en sorte qu’un village québécois n’est accessible que par la route 17, soit Rapides-des-Joachims, aussi connu sous le nom de Swisha. Un arrêt permet de cocher ce lieu topographique particulier sur votre « Bucket list », à moins que vous ne souhaitiez faire du canot ou du kayak sportif, car porte d’accès à la rivière Dumoine.

Parcs d’exception

Le parc provincial Driftwood se veut l’endroit parfait pour camper au bord de la rivière des Outaouais, bien qu’il n’y ait pas d’électricité sur ces sites précis. Les sentiers Oak Highland avec ses boucles Riverview (1 km) et Beaver Pond (2,5 km) mènent à un belvédère offrant une vue panoramique sur le cours d’eau. Les couchers de soleil y sont superbes.

Courtoisie Parcs Ontario

Le prochain tronçon offre probablement les plus beaux coups d’œil, notamment à partir de la baie Bissett et avant l’entrée du village de Deux-Rivières. Tout près, bien que de l’autre côté et éloigné de la route (40 km), le secteur Brent du parc Algonquin compte une trentaine de sites de camping sans électricité. Il se veut un excellent tremplin pour pagayer ou pêcher sur le lac Cedar. Des embarcations peuvent être louées sur place.

Courtoisie Parcs Ontario

Sur ce chemin, près du kilomètre 32, une boucle de deux kilomètres mène au cratère Brent formé par une météorite tombée sur terre il y a 450 millions d’années. Bien que la végétation ait de nouveau envahi le terrain, le belvédère et les panneaux d’interprétation permettent de faire aller son imagination.

Réunion des eaux

Votre destination, Mattawa, porte à merveille son nom, car elle signifie « réunion des eaux » en langue algonquine. De belles statues de bois sont éparpillées aux quatre coins de la ville, dont une face au musée régional rendant hommage à Jos Montferrand.

L’activité parfaite pour clore votre périple se veut sans contredit la randonnée sur le sentier menant aux trois croix sur la montagne. La vue panoramique sur les rivières Mattawa et des Outaouais vous laissera pensif et rêveur.

Repères - Route 17

Distance : La distance entre Deep River et Mattawa est d’environ 100 kilomètres.

Accès : Deep River est à environ 200 kilomètres à l’ouest d’Ottawa par la route 417/17. La grande région de la capitale fédérale est à environ 200 kilomètres de Montréal et à 450 kilomètres de Québec. Si vous passez par la 148, une cinquantaine de kilomètres séparent l’entrée en Ontario de Deep River. Une fois à Pembroke, continuez jusqu’à la route 41 qui rejoint la route 17.

Bon à savoir

- Il y a des sauveteurs à la plage Lamure de Deep River, mais pas à celle nommée Pine Point.

- Le sentier menant au sommet du mont Martin (425 m.) est abrupt et rocailleux. Son entrée est désignée par un marqueur bleu le long de la plage située à l’est de la pointe de l’Indien. Il faut ensuite marcher sur un ancien chemin de bois pour atteindre le point de départ du sentier.

- Le Musée des horloges est ouvert à l’année, sauf les dimanches et lundis du début septembre à la fin mai. Le coût d’entrée est fixé à 5$ par adulte et 2$ par étudiant. Les enfants y ont accès gratuitement. Le coût maximal pour une famille est de 10$.

- Le Musée de l’école est, règle générale, ouvert seulement durant les mois de juillet et août.

- Il n’y a pas de douches au camping du secteur Brent dans le parc Algonquin.

- Le sentier menant aux trois croix de Mattawa débute à l’extrémité québécoise du pont ferroviaire qui enjambe la rivière Mattawa.

Tarifs

Le coût quotidien d’accès au parc Algonquin est de 17 $ par véhicule. Les tarifs pour un terrain de camping organisé varient entre 39,83 $ et 51,13 $ par nuit.

Tours et détours

- Pour véritablement se rendre jusqu’aux affluents de la rivière des Outaouais, il faut poursuivre son trajet jusqu’à Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue. Pour s’y rendre, bifurquez à Mattawa successivement sur les routes 533, 63 et 101.

- Plutôt que de revenir sur vos pas, continuez sur la route 101 jusqu’à la route 117 afin de faire une boucle qui vous fera traverser l’Abitibi et la Réserve faunique La Vérendrye.

- Faisant partie du parc Algonquin, le Barron Canyon surprend avec ses parois spectaculaires qui plongent à 100 mètres de profondeur. Un court sentier le longe du côté nord, mais la prudence est de mise, car la bordure de la falaise est non clôturée. Le sentier est situé à une quarantaine de kilomètres de l’intersection du chemin Barron Canyon (route 28) et de la route 17.

- La ville de North Bay se trouve à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Mattawa via la route 17. Le Musée de la défense aérospatiale des Forces canadiennes et la maison d’origine des quintuplées Dionne figurent parmi ses attraits.​

