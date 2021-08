Voter selon ses convictions

La multiplication des partis a rendu obsolète notre mode de scrutin hérité des Britanniques.

Il n’est pas rare d’entendre des gens dire qu’ils vont voter « stratégique » pour se débarrasser du gouvernement en place, tout en renonçant à se prononcer pour un parti qui refléterait leurs convictions.

Les politiciens contribuent aussi à complexifier les choix parce qu’ils ont sombré dans le clientélisme électoral pour des intérêts de carrière, plutôt que pour le sens de l’État.

Les promesses électorales au niveau fédéral souffrent d’une certaine élasticité qui permet à ces politiciens d’offrir la chose et son contraire selon la région dans laquelle ils s’adressent aux citoyens.

Ils arrivent même à proposer en campagne électorale des engagements qu’ils ne s’aventureront pas à mettre en place s’ils prennent le pouvoir.

Autant les libéraux que les conservateurs ont su décevoir à ce chapitre dans leurs passages au pouvoir !

Majoritaire pour une minorité

L’important pour les libéraux et les conservateurs, ce n’est pas de gouverner pour une large majorité de Canadiens, mais d’occuper la majorité des sièges au Parlement.

Dans le régime actuel, ces partis peuvent espérer le pouvoir absolu dans l’enceinte parlementaire avec l’appui de moins de 40 % de la population.

Le gouvernement minoritaire de monsieur Trudeau s’est vu contraint de prendre en compte une plus large portion des Canadiens pour se maintenir en place ces deux dernières années.

Les contraintes de la concertation avec l’opposition pour le bien d’un plus grand nombre de Canadiens l’ont embarrassé et expliquent son recul sur l’introduction d’un mode de scrutin proportionnel.

Justin Trudeau veut faire à sa tête. C’est pourquoi il s’est lancé en élection en pleine pandémie. Il espère la majorité des sièges et subir ainsi moins de pression sur des projets de loi que son gouvernement a déposés à contrecœur ou sur des engagements faits du bout des lèvres.

La reconnaissance de la nation québécoise, le renforcement de la langue française et la laïcité figurent, entre autres, dans cette liste de replis potentiels s’il se réinstalle majoritairement.

Le Québec ne serait pas plus à l’abri avec un Erin O’Toole et son aile ultraconservatrice, principalement concentrée dans l’Ouest.

On verrait ressurgir rapidement les projets pétrolifères, le scepticisme face au réchauffement climatique et les envies d’encadrement de l’aide médicale à mourir, sans oublier l’émergence de restrictions sur l’avortement.

Le vote utile

De plus en plus d’observateurs et d’analystes politiques concluent que la meilleure solution pour le Québec réside dans le maintien d’un gouvernement minoritaire à Ottawa.

C’est en votant pour le Bloc que les électeurs québécois ont le plus de chances d’atteindre l’objectif d’un gouvernement minoritaire et de mieux faire entendre leurs voix.

La prochaine élection fédérale donne l’une des rares occasions de mailler stratégie et conviction dans un mode de scrutin obsolète.

Un gouvernement minoritaire contraint à la coopération doit sourire à un vaste ensemble de la société canadienne, car la majorité de citoyens était contre le déclenchement d’élections !