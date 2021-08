À bout des odeurs «dégueulasses»

Des résidents de Lévis en ont contre la gestion des odeurs de l’usine d’équarrissage Sanimax, une situation devenue « atroce » au cours des dernières semaines, déplorent-ils, craignant même pour la valeur de leurs propriétés.

Ginette Frenette en a assez. Née dans la maison qu’elle habite toujours rue Mailly, à Saint-Rédempteur, la dame affirme que les odeurs provenant de Sanimax n’ont jamais atteint ce niveau.

Photo Didier Debusschère

« Les dernières années, c’est de pire en pire, mais cette semaine, c’était l’enfer », lance la dame qui n’ose même plus inviter des gens à la maison. « C’est dégueulasse, il n’y a pas d’autre mot. On ne peut même plus profiter de notre terrain ».

Un de ses voisins s’est fait prendre avec de la visite vendredi soir. Vers 19 h, alors que tout le monde profitait de la belle soirée d’été, un petit vent venant de l’autre côté de la rivière Chaudière s’est levé. Puis, la puanteur.

« Mon beau-frère n’en revenait pas. Tout le monde se promenait avec son chandail par-dessus le nez pour courir dans la maison », explique ce résident qui préférait garder l’anonymat, mais qui habite le secteur depuis 2005.

Centaine de plaintes

La direction de Sanimax a publié des avis dans le journal local deux fois cet été : la première lors de la crise d’abattage humanitaire de poulets et de la grève chez Exceldor, la seconde lors de la canicule de la semaine dernière.

Dans les deux cas, on indique « optimiser les opérations » pour réduire les délais de traitement des carcasses. La direction n’a pas donné suite à la demande d’entrevue du Journal.

Photo Didier Debusschère

Ces mesures ne seraient pas suffisantes, selon les citoyens du quartier.

« L’explication des camions qui attendent dans la cour, je n’achète pas ça. C’est leur production qui sent », insiste Ginette Frenette, qui réclame une étude du ministère de l’Environnement sur la qualité de l’air dans le secteur.

Comme elle, plusieurs citoyens ont multiplié les plaintes dernièrement.

« Depuis le 15 juin, le Ministère a reçu 111 signalements. Ce nombre de signalements est plus élevé que les dernières années », précise Caroline Cloutier, porte-parole du ministère, ajoutant qu’une « attention particulière » est portée à la situation.

La Ville de Lévis se dit aussi « bien au fait des odeurs incommodantes ». D’ailleurs, une rencontre du comité de vigilance, où siègent des représentants de la Ville, est prévue en début de semaine, selon ce qu’a appris Le Journal.

Impact sur la valeur des maisons ?

Toutes ces bonnes intentions ne sont toutefois plus suffisantes pour les résidents du coin. « On ne veut plus des avis et des belles paroles, on veut que ça change », lance Ginette Frenette, qui dit craindre pour la valeur de sa propriété.

« Si je vends, je n’ai pas le choix de mentionner cette situation-là. C’est comme un vice caché tellement ça pue », lance la dame. « Ma maison va perdre combien de valeur à cause d’eux autres ? 50 000 $ ? »

Une de ses voisines raconte même avoir songé à « mettre une pancarte » dans les dernières semaines.

« J’ai reçu dans le courrier une annonce d’un agent d’immeuble. Le petit gars disait pouvoir tout vendre, j’ai failli l’appeler », lance la femme, désespérée de cette odeur « qui lève le cœur ».