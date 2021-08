Annonce sur le Colisée: Bruno Marchand accuse Labeaume d'utiliser les fonds publics à des fins partisanes

Le chef de Québec forte et fière estime que le maire Labeaume, en faisant des annonces électoralistes au côté de la candidate Marie-Josée Savard, utilise les fonds publics à des fins partisanes. Il réfléchit à la possibilité d'alerter le Directeur général des élections.

«À partir du moment où on utilise les ressources de la Ville pour faire une annonce électorale comme ça, on est en droit de se questionner: est-ce qu'on utilise les ressources financières et humaines de la Ville à bon escient?» a avancé le candidat à la mairie, Bruno Marchand, lundi, lors d'une mêlée de presse.

Il réagissait à l'annonce de 35 millions $ faite la semaine précédente par le maire, Régis Labeaume, flanqué notamment de la candidate qui a pris la tête de son parti politique, Marie-Josée Savard. Les élus présentaient leur vision pour le Colisée, qu'ils veulent convertir pour accueillir des sports «émergents».

M. Marchand estime qu'il n'y a «pas de distance» entre le maire et les activités politiques en prévision de la future campagne électorale, sur le terrain. Celle-ci doit débuter officiellement le 17 septembre. «Marie-Josée Savard était là la semaine passée pour une annonce faite par le maire, pour quelque chose qui aura lieu dans trois ans.» Il y a selon lui «confusion», «proximité» et «interférence dans la campagne».

«On pourrait» porter cette question devant le Directeur général des élections. «Les citoyens nous disent : on ne voit pas Mme Savard, on voit M. Labeaume qui fait des annonces pour elle.» Le candidat Pierre-Luc Lachance, qui a fait partie d'Équipe Labeaume et qui se présente maintenant pour Québec forte et fière, qualifie cette attitude de «paternaliste». «Est-ce que Mme Savard a un contenu ou si M. Labeaume décide pour les quatre prochaines années?»

Bruno Marchand dit souhaiter qu'il «laisse courir les acteurs de la campagne électorale. Quand on fait des annonces qui dépassent le 7 novembre, je ne pense pas qu'on agit comme un maire. On agit comme quelqu'un en campagne».

Interrogé sur la question, le maire n'a pas souhaité réagir ni entrer dans la campagne. «M. Marchand, je ne m'en occupe pas, c'est pas de mes affaires.» Régis Labeaume estime que l'annonce du Colisée fait partie des affaires courantes. «Il faut qu'on gère la Ville. Ce qui se dit là, c'est vieux comme la lune.»

Par ailleurs, la direction générale de la Ville a refusé au candidat Lachance, qui est toujours conseiller, d'utiliser un local à l'intérieur de l'hôtel de ville s'il était accompagné de son chef, afin de réagir à l'annonce faite la semaine précédente par M. Labeaume. Bruno Marchand estime qu'il s'agit de deux poids, deux mesures.

M. Marchand exige plus d'information avant d'appuyer un projet de conversion du Colisée. Selon lui, il faut d'abord investir dans «la base», soit les infrastructures de sport dans les quartiers et les arrondissements, pour que les jeunes aient le goût de les pratiquer. M. Lachance déposera au conseil lundi soir une demande pour obtenir le détail des autres projets qui ont été étudiés avant que le choix s'arrête sur le Colisée. Lui-même membre du conseil exécutif d'ExpoCité affirme n'avoir jamais été mis au courant du projet de conversion du Colisée.

