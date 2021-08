Biovert prête pour l’international

Le marché des produits nettoyants écologiques sourit à Savons Prolav de Terrebonne qui a connu une forte croissance au cours des dernières années, en particulier depuis le début de la pandémie où les ventes ont fait un bond prodigieux avec la marque Biovert.

Avec l’inauguration de ses nouvelles installations au printemps dernier, le fabricant de la marque Biovert a quadruplé sa superficie de production et d’entreposage.

La construction de l’usine, qui est déménagée de Laval à Terrebonne, et l’acquisition de nouveaux équipements représentent un investissement privé de l’ordre de 4 M$ pour cette entreprise québécoise qui a connu, de 2019 à 2020, une croissance de 41 % des ventes au Québec et au Canada.

L’appui de Desjardins Capital servira à soutenir le plan de croissance à l’international, selon Erik Yelle, copropriétaire avec son associé Benoit Renaud. Il y a trois ans, MM. Yelle et Renaud ont fait l’acquisition de la PME qui a été fondée en 1984.

Nouvelle étape

La nouvelle usine d’une superficie de 30 000 pieds carrés est dotée d’équipements à la fine pointe de la technologie. L’entreprise compte une quinzaine d’employés.

« Savons Prolav est le précurseur des produits nettoyants écologiques au Québec », a ajouté M. Yelle.

Le détergent à lessive, le liquide à vaisselle et les pastilles à lave-vaisselle représentent 95 % des ventes de la marque Biovert.

« Les consommateurs constatent de plus en plus que les produits écologiques sont d’aussi bonne qualité que les produits commerciaux des grandes marques nationales », a-t-il indiqué.

Pandémie

Selon les propriétaires, le futur de l’entreprise passe par la conquête de nouveaux marchés, une étape qui est déjà amorcée au Canada.

« Notre stratégie était d’avoir une présence générale au Québec pour ensuite se développer dans le reste du Canada avec différentes bannières. C’est le plan qui est en cours présentement en vitesse grand V », a poursuivi M. Yelle.

Avec sa plus grande capacité de production, la PME est en mesure de répondre à la demande internationale, y compris celle du marché américain.

« Ça se développe vite. On est en pourparlers avec plusieurs personnes en ce moment », affirme M. Yelle.

La pandémie a accéléré la demande des produits nettoyants, soutient de son côté Benoit Renaud.

« On se lave les mains plus souvent. On nettoie plus souvent. Pour nous, la pandémie a été un défi parce qu’il a fallu fonctionner sur deux quarts de travail pendant plusieurs mois pour répondre à la demande, mais en même temps, ce défi-là nous a permis de confirmer que les décisions que nous avons prises au préalable, c’est-à-dire de planifier le déménagement et l’acquisition de nouveaux équipements, étaient les bonnes. »

