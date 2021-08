COVID-19: «On va pouvoir s’en sortir», selon un immunologiste

Santé Canada prévoit que le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 augmenteront considérablement au cours des prochains mois, pouvant atteindre jusqu’à 45 000 cas par jour en octobre.

Pour André Veillette, immunologiste à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, cette hausse est déjà amorcée, mais il faut rester prudent.

«Faut d’abord voir si ça va se réaliser», a prévenu l’expert.

«On voit que ça progresse lentement, je pense que le virus ce qu’il essaie de faire c’est de trouver les personnes non vaccinées. On sait qu’il y a environ 22 % des gens au-dessus de 12 ans qui sont non vaccinés», a expliqué le spécialiste.

Il explique que le virus n’a qu’à trouver des groupes de personnes non vaccinées, comme dans des événements super propagateurs, pour que les cas montent en flèche.

Selon lui, le chiffre qui reflète réellement la situation épidémiologique au Canada est le nombre de nouvelles hospitalisations.

«Il ne faut pas oublier qu’on a quand même 78 % de la population de 12 ans et plus qui est vaccinée avec des vaccins qui sont fantastiques pour prévenir les hospitalisations, les maladies sévères et les complications», a souligné André Veillette.

Pour en finir avec les restrictions

Toutefois, André Veillette croit que les mesures sanitaires devront rester en place jusqu’à ce qu’un plus grand pourcentage de la population n’aura pas été vacciné.

«Tant et aussi longtemps que le virus circule, et tant et aussi longtemps qu’on a encore un groupe autant vulnérable à l’infection, les non vaccinés, je pense qu’il faut faire encore attention», a estimé l’expert.

«Je pense qu’une fois que tout le monde est vacciné, et que le virus ne nous joue pas d’autres tours, je pense qu’on va pouvoir s’en sortir», a affirmé André Veillette.