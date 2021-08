Élections fédérales: le pont de Québec fera partie de la «liste d’épicerie» de Labeaume

Le pont de Québec fera partie de la liste d’épicerie que Régis Labeaume rendra publique mardi dans le cadre de l’actuelle campagne électorale fédérale.

C’est ce que le maire de Québec a confirmé lundi soir en marge d’un point de presse. «On va en parle demain (mardi)», a-t-il mentionné.

M. Labeaume a ajouté «qu’en toute responsabilité, il faut qu’il se passe quelque chose (dans le dossier du pont). Lorsqu’on s’obstine sur le prix (et sur) qui va payer, c’est quasiment bon signe parce qu’on n’en était pas là dernièrement (...) Je pense que ça va se régler parce qu’on ne peut pas laisser ça aller ce bijou-là».

Admettant qu’il aurait préféré que ce dossier se règle durant son mandat à la tête de la Ville de Québec, le maire a toutefois refusé d’y voir un échec pour son administration municipale. «Le pont, je ne peux pas le contrôler. C’est comme les Nordiques», a-t-il comparé.

La semaine dernière, le Journal révélait qu’avant de plonger le pays en élections, le gouvernement Trudeau a demandé au gouvernement du Québec et au Canadien National (CN) d’assumer le plus gros de la facture pour la maintenance de l’infrastructure plus que centenaire.