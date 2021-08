Golf Fondation Cité-Joie

Co-présidé par Bruno Lévesque, B.A., courtier immobilier résidentiel de l’équipe Drouin & Lévesque de Remax (photo de gauche), et Pierre Tremblay, président Groupe JD de Boischatel (photo de droite), le 11e Tournoi de golf annuel au profit de la Fondation Cité Joie a réuni près 140 participants, le 19 août dernier au club Royal Charbourg, et a généré des profits de 25 000 $. Fondée en 1990, la Fondation Cité Joie a pour mandat d’assurer le maintien, le développement et la pérennité de Cité Joie qui offre des services de répits et de camps de vacances aux personnes handicapées sur son site à Lac-Beauport, permettant ainsi aux familles de profiter d’un repos bien mérité. Permettez-moi de saluer mes partenaires de jeu lors de cette journée : Me Vincent Girard, avocat associé chez Fasken Martineau, bureau de Québec, Denis Girard, ex-comptable chez PWC, et Michel Rhéaume ex-propriétaire du IGA Lac-Saint-Charles et fier retraité.

Une première

François Bergeron (photo), directeur général de la Caisse Desjardins de Charlesbourg, a accepté la présidence d’honneur du tout premier Tournoi de golf amical et bénéfice du Club Lions de Charlesbourg qui se tiendra le vendredi 17 septembre au club de golf de la Faune, avec départs simultanés aux 9 minutes, à compter de 11 h 30. Les profits serviront aux différentes causes du Club Lions de Charlesbourg soit la vue, le diabète, la faim, le cancer infantile, l’environnement, ainsi qu’à plusieurs organismes.

Renseignements : www.facebook.com/Club-Lions-de-Charlesbourg ou sur le site https://clublionsdecharlesbourg.com.

Le 5 chanceux pour Carole !

Rien n’arrête la golfeuse Carole Bellavance de Sainte-Claire. Le vendredi 20 août dernier au club de golf de la Faune, accompagnée de Jacynthe Jean, Lyse Langlois et Réjean Labrecque (photo), Carole a réussi, au trou numéro 5 d’une distance de 135 verges, son 5e trou d’un coup en carrière. Carole a maintenant autant de trous d’un coup que de doigts dans une main, que d’océans dans le monde, que de sens du corps humain ou de cercles au symbole des Jeux olympiques. Je m’arrête ici. Félicitations.

Et de deux

Bravo à Johanne Leclerc (photo) qui a réussi son 2e trou d’un coup en carrière lors de la rencontre de la section féminine du mercredi (25 août dernier) au Club de golf de Lorette. L’exploit de Johanne a été réalisé au trou numéro 17, une normale 3 de 120 verges, au moyen de son hybride 6. Johanne et ses témoins, Joanne Careau, Suzanne Trudel et Suzanne Turgeon, ont dignement célébré l’évènement.

En souvenir

Le 30 août 2020. Les cas mondiaux de COVID-19 dépassent les 25 millions et le nombre de morts s'élève à 843 000. Un an plus tard, on dénombre 214 millions de personnes qui ont été contaminées par le virus entrainant près de 5 millions de décès.

Anniversaires

Mario Bouchard (photo), directeur-général au club de golf Royal Québec de Boischatel, 58 ans...Sylvain Boudreau, propriétaire du restaurant Le Galopin de Ste-Foy, 55 ans...Lucie Lebel de Bambou Communication Marketing, 56 ans...Sylvain Campagna de la SAQ, 59 ans...Andy Roddick, joueur de tennis américain, 39 ans...Cameron Diaz, actrice américaine, 49 ans...Guy A. Lepage, animateur (Tout le monde en parle), 61 ans...Jean-Guy Gendron, joueur de hockey québécois (1955-74), 87 ans.

Disparus

Le 30 août 2020 : Jacques Galipeau (photo), 96 ans , comédien montréalais, qui s'est surtout illustré dans des seconds rôles au théâtre et à la télévision... 2018 : Vanessa Marquez, 49 ans, actrice américaine... 2016 : Marc Riboud, 93 ans, photographe français célèbre pour ses reportages réalisés dans le monde entier... 2015 : Normand Nickner, 83 ans, « La légende du culturisme au Canada... 2015 : Guy Godin, 83 ans, animateur et acteur (L’or du temps) ... 2015 : Wes Craven, 76 ans, véritable icône des fils d’horreur (Scream, Freddy)... 2014 : Victoria Mallory, 64 ans chanteuse et actrice américaine... 2012 : Denis Carpentier, 58 ans, technicien-pupitre, au Journal de Québec... 2010 : Pauline Lapointe, 60 ans, comédienne québécoise... 2008 : Walter Killer Kowalski, 81 ans, l'un des pionniers de la lutte professionnelle en Amérique du Nord... 2008 : Romain Boivin, 81 ans, grand saumonier de Charlesbourg... 2006 : Glenn Ford, 90 ans, acteur américain d’origine québécoise... 2003 : Charles Bronson, 81 ans, acteur américain. (Photo Jacques Galipeau)