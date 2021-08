Coupe Memorial: il y a de l’espoir à Québec

Même si les Sea Dogs de Saint-Jean constituent une « très grosse compétition » avec les Remparts pour l’obtention du prochain tournoi de la Coupe Memorial, du 2 au 12 juin prochains, la candidature de la Vieille Capitale « ne peut être égalée par personne à l’heure actuelle », selon le président de l’équipe, Jacques Tanguay.

Québec et Saint-Jean sont les deux seules villes ayant postulé pour la présentation du tournoi. La ville hôtesse devrait être annoncée dans la semaine du 12 septembre.

Les Remparts ont présenté les grandes lignes des festivités de la prochaine saison, qui marquera la 25e depuis la renaissance de l’équipe en 1997. Au menu : quatre nouveaux chandails marquant chacun une époque charnière de l’histoire des Remparts et du hockey à Québec, un livre retraçant les 25 dernières années d’histoire de l’organisation écrit par Mikaël Lalancette, une soirée pour souligner le retrait du # 4 de Guy Lafleur à travers la LHJMQ, entre autres.

Évidemment, il a aussi été question de la Coupe Memorial, car il est clair qu’il s’agit de la pièce de résistance aux yeux de l’organisation québécoise qui a présenté le tournoi en 2003 et en 2015.

« Saint-Jean est une très grosse compétition. C’est la troisième fois que la Ville dépose sa candidature, mais notre organisation a fait un travail remarquable et le cahier des charges qu’on a déposé ne peut être égalé par personne à l’heure actuelle », a assuré M. Tanguay.

« Ça fait un an et demi qu’il n’y a pas eu de partisans dans les estrades. On a bâti une équipe gagnante et d’avoir la Coupe Memorial pour le 25e serait vraiment la cerise sur le sundae », a renchéri le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay.

25 ANS D’HISTOIRE

D’ici là, les Remparts ont l’intention d’honorer chacune des époques marquantes des 25 dernières années. D’ailleurs, plusieurs anciens dirigeants, entraîneurs et joueurs de plusieurs époques différentes étaient présents à la conférence de presse de lundi au Centre Vidéotron. Le premier directeur général de l’équipe, Raymond Bolduc, et le premier entraîneur, Guy Chouinard, étaient entre autres de la partie, comme plusieurs anciens joueurs marquants, dont Simon Gagné, Marc-Édouard Vlasic et Kevin Desfossés.

Parmi les nouveautés annoncées lundi, les Diables rouges ont dévoilé quatre nouveaux chandails qui seront portés à un moment ou un autre par l’équipe la saison prochaine : le chandail rouge porté par la première édition de 1997, le beige que portait l’équipe lors de la conquête de la Coupe Memorial de 2006, le chandail bleu de 1984 ainsi qu’un maillot vert aux couleurs des As de Québec.

Des soirées d’hommage à différentes époques seront également tenues, mais les dates ne sont toujours pas confirmées.

Les partisans seront aussi invités à voter pour les deux équipes d’étoiles des 25 dernières années, et les candidats seront dévoilés au cours de la saison dans le cadre d’une soirée spéciale.

RECORD DE BILLETS DE SAISON ?

Par ailleurs, le président des Remparts estime que la prochaine saison représentera la relance du hockey junior puisque les partisans des quatre coins du Québec pourront de nouveau prendre part aux rencontres en personne, moyennant une preuve vaccinale. Jacques Tanguay espère donc que les Diables rouges battront le record de vente de billets de saison.

« On sent un engouement élevé parce que les gens s’ennuient. On espère battre notre record de vente de billets de saison qui est au-dessus de 5500 billets. On sent que les Remparts ont manqué aux gens et qu’ils ont hâte de revivre l’ambiance d’un match à Québec. »

Jusqu’à la mi-octobre, le Centre Vidéotron ne pourra pas accueillir plus de 7500 spectateurs dans son enceinte dans le cadre d’un match des Remparts. Cette contrainte sera réévaluée par la suite par la Santé publique, selon l’état de la situation sanitaire.