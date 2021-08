Instagram : la date de naissance sera demandée

Sur son blogue, Instagram annonce de nouveaux dispositifs de sécurité pour les jeunes afin de leur proposer une utilisation appropriée en fonction des tranches d’âge.

Parmi les exemples récents, les modifications qu’Instagram a apportées en mars pour empêcher les adultes d'envoyer des messages aux personnes de moins de 18 ans qui ne les suivent pas, et le mois dernier, pour placer par défaut les nouveaux comptes appartenant à des personnes de moins de 16 ans dans un environnement privé.

À long terme, Instagram a aussi dans ses cartons une version de son service destinée aux utilisateurs de moins de 13 ans.

À partir de cette semaine, Instagram annonce que les utilisateurs qui n'ont pas encore indiqué leur date de naissance commenceront à voir des notifications contextuelles lorsqu'ils ouvriront l'application Instagram.

Concrètement, ces notifications apparaîtront quelques fois, mais à un moment donné, les utilisateurs ne pourront plus rejeter le message en appuyant sur « Pas maintenant ». À terme, tout le monde sera finalement tenu de partager sa date de naissance pour continuer à utiliser la populaire plateforme photo.

Instagram n’avait pas encore demandé aux utilisateurs de prouver leur âge ou leur date de naissance avant d’afficher du contenu caché considéré comme délicat.

À ceux mentent sur leur âge...

Dorénavant, la date de naissance sera exigée chaque fois que l’on tombe sur un message d’avertissement. Pour ce faire, il suffira de dérouler les habituels menus jour, mois et année de naissance.

À ceux qui mentent sur leur âge, Instagram a développé de nouveaux systèmes basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour estimer l'âge des personnes, par exemple, sur la base de messages tels que « Joyeux anniversaire ».

Si une personne dit qu'elle a plus d'un certain âge et que le système d’IA dit le contraire, Instagram lui proposera un menu d'options pour vérifier son âge. À ce sujet, les responsables d’Instagram n’en disent pas plus.

Plusieurs groupes de défense des consommateurs avaient demandé que l’âge soit pris en compte sur la plateforme.