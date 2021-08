Israël: O’Toole relocaliserait l’ambassade canadienne à Jérusalem

Le chef conservateur Erin O’Toole s’est engagé à relocaliser l’ambassade du Canada en Israël dans la ville de Jérusalem s’il était porté au pouvoir, une position qui détonne avec les autres partis.

«Isarêl est un proche allié du Canada, un ami, une démocratie dans un endroit qui a besoin de plus de démocratie, et nous allons relocaliser notre ambassade et respecter que la capitale soit établie à Jérusalem», a déclaré M. O’Toole lundi matin.

Il a assuré que sa politique «ne nous empêche pas de favoriser une solution à deux États», qui demeure également l’option préférée par le gouvernement libéral.

Cet engagement ne date pas d’hier. Au contraire, M. O’Toole a souligné qu’il s’agit d’une position qu’il tenait depuis «des années». L’ancien chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, avait promis la même chose en 2019.

Les États-Unis ont déplacé leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem en octobre 2018, une décision entérinée par le gouvernement républicain de Donald Trump.

L’élection du démocrate Joe Biden à la présidence n’a pas changé la donne. Dès son entrée en fonction, le nouveau secrétaire d’État Anthony Blinken a confirmé qu’il n’allait pas revenir sur l’action prise par son prédécesseur, Mike Pompeo.

À l’heure actuelle, peu de pays ont décidé d’imiter les Américains, à commencer par les membres de l’Union européenne, qui continuent de préférer Tel-Aviv, jugeant qu’un déplacement vers Jérusalem contreviendrait au droit international.