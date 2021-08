Jagmeet Singh promet la fin des paradis fiscaux

Un gouvernement néodémocrate déclarerait la guerre aux paradis fiscaux et mettrait fin aux échappatoires légales «qui laissent les ultrariches exploiter le système».

Pour appuyer sa proposition, Jagmeet Singh s’est basé sur une étude du Directeur parlementaire du budget selon laquelle ces échappatoires font perdre environ 25 milliards $ par année au trésor public.

À Ottawa pour cette annonce, mardi, M. Singh a martelé ce message, central dans sa campagne, et porté le blâme des inégalités économiques actuelles sur le Parti libéral et le Parti conservateur.

«On a vu leur bilan. Ils ont laissé les ultrariches avoir une partie gratuite», a-t-il dit.

Afin d’atteindre ses objectifs, le NPD prévoit donc renforcer l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour qu’elle fourbisse ses armes et fasse un plein de personnel.

«Si on leur donne les outils, les ressources et le personnel, on pourrait voir une importante augmentation dans le revenu [du pays]», a relevé le chef néodémocrate.

M. Singh a avancé qu’un investissement de 100 millions $ dans l’ARC pourrait faire une différence importante.

«Pour renforcer l’intégrité de notre système fiscal et lutter contre l’évasion fiscale, nous prendrons des mesures pour mettre fin aux échappatoires, notamment en éliminant les actions au porteur, en obligeant les sociétés à prouver la pertinence économique de leurs transactions à l’étranger et en améliorant la transparence des impôts payés par les grandes sociétés», est-il écrit dans la plateforme du parti.

D’autres mesures pour aller chercher plus de revenus y figurent aussi, notamment l’augmentation de 2 % du taux marginal d’imposition le plus élevé et l’imposition d’une taxe sur les produits de luxe comme les yachts et les jets privés.