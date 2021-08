Jeux paralympiques: une première médaille pour Danielle Dorris

Danielle Dorris a poursuivi le travail de ses compatriotes à la piscine en étant décorée d’argent au 100 m dos S7 féminin, lundi aux Jeux paralympiques de Tokyo, portant à cinq médailles la récolte du Canada au Centre aquatique.

• À lire aussi: Une médaille de bronze pour le 4 x 100 m à la piscine

• À lire aussi: Une deuxième médaille à Tokyo pour Brent Lakatos

Âgée de 18 ans, l’athlète de Moncton a parcouru la distance en 1 min 21,91 s, n’étant devancée que par l’Américaine Mallory Weggemann, auteur d’une nouvelle marque paralympique en 1:21,27. L’Américaine Julia Gaffney (1:22,02) a complété le podium.

Il s’agit d’une première médaille paralympique pour Dorris, qui avait terminé 15e sur cette distance à seulement 13 ans à Rio en 2016. Vendredi, elle avait pris le quatrième échelon au 200 m quatre nages SM7.

«Cela semble très surréaliste, a déclaré Dorris selon un communiqué de Natation Canada. Je sens que je vais me réveiller d'un rêve chez moi au Canada et que cela ne se sera jamais produit. Mais me voici avec une médaille.»

Le Canada compte maintenant 12 médailles, dont une d’or.

Les basketteurs qualifiés

À l’image de son tournoi dont le début a été laborieux, l’équipe canadienne masculine de basketball en fauteuil roulant a connu des premières minutes brouillonnes à sa dernière rencontre du tour préliminaire. Elle a toutefois pu retrouver ses marques, lundi, aux Jeux paralympiques de Tokyo, alors qu’elle a vaincu la Colombie 63 à 52 pour assurer sa place en ronde des quarts de finale.

Jonathan Vermette, originaire de Sherbrooke, a marqué deux points dans la rencontre. L’entraîneur canadien Matteo Feriani a d’ailleurs vanté son travail défensif.

«Jonathan a été extrêmement positif dans ses réactions, a indiqué Feriani dans un communiqué de la fédération canadienne de basketball en fauteuil roulant. C’était génial à voir. Peu importe le nombre de points qu’il a marqués, son excellent jeu défensif a merveilleusement aidé l’attaque. Plusieurs des attaques de Pat [Anderson] et de Bo [Hedges] ont pu se produire en raison du jeu défensif de Jonathan.»

Le Canada jouera son match de quart de finale mercredi contre un adversaire à déterminer entre l’Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Quant aux Canadiennes, elles affronteront les Américaines mardi, également quart de finale.

En rafale

Brent Lakatos a causé une surprise inhabituelle alors qu’il a raté sa qualification pour la finale au 1500 m (T53-T54).

Au boccia, Danik Allard (BC2) a signé une victoire à sens unique de 12 à 1, sa première à Tokyo, face à Diana Tsyplina du Comité paralympique russe. Malgré cette victoire, Allard n’a pas réussi à se qualifier pour le tour suivant.

Une défaite de 8 à 2 aux mains du Croate Davor Komar, a éliminé Alison Levine de la compétition individuelle des BC4. Iulian Ciobanu (BC4) a lui aussi subi la défaite à son troisième et dernier match de la ronde préliminaire face au Chinois Yuansen Zheng par la marque de 8 à 2.

À VOIR AUSSI