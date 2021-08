«La belle tournée»: Brigitte Boisjoli s’invite dans les Laurentides

Brigitte Boisjoli n'est pas originaire des Laurentides, mais c’est à Sainte-Adèle qu’elle a vécu son premier engagement significatif, en 2009, en participant à «Star Académie». Elle était donc la bienvenue sur cette ultime étape de «La belle tournée» qui s’arrête, ce lundi, près de Mont-Tremblant.

Originaire de Drummondville, Brigitte Boisjoli garde encore en mémoire son arrivée dans les Laurentides avec le bus de «Star Académie». «J’ai le souvenir de voir les grandes montagnes des Laurentides, le décor était magnifique. Dans mon coin, il n’y en a pas des montagnes. Et puis, s’installer dans la maison de Monsieur Péladeau, c’était vraiment incroyable. Je me rappelle surtout du décor montagneux qu’on voyait à travers la fenêtre, parce qu’on ne pouvait pas vraiment sortir. Plus tard, j’ai aussi passé de très belles soirées dans la région, que ce soit pour le 24 heures de Tremblant ou même pour le tournage d’"Attache ta tuque" durant lequel j’ai fait de belles rencontres avec des gens tripants.»

Un plateau d’amis

Sur le plateau de «La belle tournée», Brigitte Boisjoli a retrouvé des amis, comme France d’Amour, Ludovick Bourgeois ou encore Michèle Richard.

«Je vais interpréter une chanson qui représentait tout un défi pour moi, "L’escalier" de Pau Piché, qui vient du coin. Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas mise au défi vocalement de reprendre une chanson de cette importance. J’étais nerveuse, et mon cœur battait vite au moment où j’ai commencé. Je voulais vraiment faire honneur à cette chanson, tout la faisant à ma façon.»

Dominick Gravel/Agence QMI

En se rendant sur le plateau, qui est installé sur le terrain du Domaine Saint-Bernard, avec une vue splendide sur le mont Tremblant en arrière, la chanteuse a eu toute une surprise. «Lorsqu’on faisait la route entre Montréal et Sainte-Adèle, j’avais l’impression que ça prenait quinze minutes en autobus. Mais en y retournant pour le tournage de "La belle tournée", je me suis rendu compte que c’est finalement pas mal loin.»

Mais le concept de cette émission estivale, qui a quasiment fait le tour de la province, valait le détour pour Brigitte Boisjoli. «Le sentiment d’attachement que les gens ont pour leur région, j’y pensais en entendant parler France D’Amour, ça me touche, ça me fait quelque chose. Ils sont très fiers de leur région, les maisons et les jardins sont soignés, et les gens des Laurentides sont très actifs. Quand je vois du beau monde de 70 ans qui font de l’exercice malgré la chaleur, j’aime ça!»

Projets pour l’automne

En raison des multiples reports depuis plus d’un an et demi, la chanteuse sera finalement en tournée tout l’automne avec son spectacle «Women». «Je vais aussi avoir plusieurs tournages pour la télé. Je ne cacherais pas que j’ai eu une petite larme quand Julie Bélanger a recommencé son émission avec Marie-Ève Janvier. J’étais contente pour elles, mais ça m’a fait quelque chose parce que j’ai beaucoup aimé travailler avec elle.»

«La belle tournée», lundi à 21 h, à TVA. En rediffusion le 5 septembre à 18 h, à Télé-Québec.