La Caisse acquiert un fournisseur de main-d'oeuvre spécialisée en soins de santé

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et la société de gestion placements Centerbridge Partners, L.P ont annoncé, lundi, avoir conclu une entente d’acquisition pour racheter l’entreprise américaine Medical Solutions.

Appartenant au Fonds d’investissement TPG Growth, Medical Solutions se spécialise dans le placement de personnels infirmiers, paramédicaux et cliniques dans les hôpitaux ou les établissements de soins longue durée, partout aux États-Unis. Elle a été lancée en 2001 et son siège social se trouve dans l’État du Nebraska.

Les modalités de l’entente n’ont pas été divulguées, mais la clôture de la transaction devrait survenir au quatrième trimestre de 2021, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

«Grâce au soutien et à l’expertise de Centerbridge et de la CDPQ, nous serons encore mieux positionnés pour aider à répondre aux besoins accrus pour des professionnels de la santé qualifiés et la gestion des talents à l’échelle nationale», a déclaré Craig Meier, chef de la direction de Medical Solutions.

En 2020, l’entreprise a déployé des cliniciens dans plus de 4500 établissements de soins de santé à travers tous les États. Avec la pandémie, ce type de société est devenue essentielle vu «les niveaux plus élevés d'épuisement professionnel et la baisse du moral chez le personnel clinique», ont déclaré Jeremy Gelber, directeur général senior, et Miriam Tawil, directrice générale, chez Centerbridge Partners.

«Nous sommes heureux de soutenir la prochaine phase d’expansion de Medical Solutions et l’aider à répondre aux besoins en constante évolution des établissements de soins de santé à travers les États-Unis», a indiqué pour sa part Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ.