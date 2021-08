Le retour de Mario Hudon

L'ancien animateur de radio Mario Hudon sera au Stade Canac mardi pour effectuer le lancer protocolaire avant le match de l’Équipe Québec contre les Miners de Sussex, en plus d’être au micro le lendemain.

Atteint de la sclérose latérale amyotrophique (la maladie de Lou Gehrig), Hudon sera accompagné de François Paquet, chroniqueur de baseball pour le site web de TVA Sports durant la soirée de mercredi. Ayant déjà fait connaître son histoire au grand public, il dédie les dernières années de sa vie à démystifier sa maladie et s'assurer que les générations futures pourront bénéficier de l'aide appropriée.

En mars dernier, Hudon avait confirmé à TVA Nouvelles qu’il avait signé la pétition lancée par Norman MacIsaac, qui réclamait un meilleur accès au médicament devant être approuvé par Santé Canada et recevoir différentes approbations avant d’être disponible en pharmacie.

«On me dit que je suis en santé et que si c’était juste de ma santé normale je vivrais jusqu’à 100 ans. Le problème, c’est que cette maladie c’est dégénératif, donc ça touche les neurones moteurs. Ce qui alimente mes muscles se détériore jusqu’à ce que je ne sois plus capable de bouger», avait-il dit à l’émission «Denis Lévesque».

Autres figures connues

Par ailleurs, l'organisation québécoise honorera René Marchand, un récent intronisé au Temple de la renommée de Baseball Québec. Il a été joueur et recruteur pour les Expos de Montréal avant de s'impliquer en tant que gérant avec les Aigles junior elite de Trois-Rivières (LBJEQ).

Aussi, une autre invitée de marque effectuera le lancer protocolaire jeudi, soit Manon Rhéaume, ex-gardienne de but et seule femme à avoir joué pour une équipe de la Ligue nationale de hockey.