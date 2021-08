Les affres de la névralgie pudendale

Je suis un homme de 61 ans qui souffre de la maladie de Crohn depuis l’âge de 32 ans. J’ai traversé de nombreux moments difficiles et subi quelques interventions chirurgicales. Aujourd’hui, avec la médication, je contrôle plutôt bien mon état.

Les années 2020 et 2021 furent cependant plus difficiles. J’ai eu des malaises jusqu’alors inconnus, traversé de nombreux examens et subi une névralgie de Arnold avec perte d’équilibre. Dans les derniers six mois, j’ai consulté à plusieurs reprises, au point où mon spécialiste ne voulait plus me voir et m’a référé en médecine interne, à Saint-Jérôme.

Même si c’est un peu gênant à expliquer, voici pourquoi j’ai consulté à répétition : j’avais des douleurs aux fesses, au niveau de l’urètre, aux cuisses, à l’anus, enfin dans toute cette région du corps. Il est même arrivé un moment où on ne m’a pas cru quand je décrivais mes douleurs, et on m’a carrément renvoyé chez moi.

Cette semaine, j’ai consulté un ostéopathe qui m’a expliqué que je souffrais de ce qu’on appelle une névralgie pudendale. Dans mes recherches, je suis tombé sur une de vos chroniques où une correspondante disait avoir solutionné le même genre de malaise par une crème recommandée par sa gynécologue. Pouvez-vous m’en dire plus ?

Luc

Pour vous donner une idée de la justesse de votre gêne à décrire l’endroit de vos douleurs, on appelait jadis le nerf pudendal qui les provoque, « nerf honteux ». Vu mon absence de compétences en matière médicale, je ne puis vous en dire plus que ce que cette correspondante avait dit concernant le médicament (corticostéroïde) que sa gynécologue lui avait prescrit. Par contre, maintenant qu’un ostéopathe a mis le doigt sur votre problème, vous pourriez certainement, avec l’aide de votre médecin de famille, consulter un spécialiste. Pour vous encourager à ne pas désespérer, j’ai lu qu’il y avait une errance qui va jusqu’à quatre ans avant de poser un diagnostic sur cette maladie.