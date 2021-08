L’occupation des hôtels en hausse de 45 % à Québec

Malgré une hausse de 45 % du taux d’occupation moyen durant l’été, l’industrie touristique «n’est pas sortie de l’auberge» encore, a prévenu lundi Régis Labeaume.

Le maire sortant a dressé un premier bilan de la période estivale, en compagnie du directeur de l’Office du tourisme de Québec (OTQ), Robert Mercure.

Du 25 juin au 21 août dernier, le taux d’occupation moyen des hébergements touristiques était de 58 % comparativement à 40 % l’an dernier. Pendant trois semaines, Québec était la destination numéro un parmi les grandes villes du pays pour le critère du taux d’occupation.

«Ç’a dépassé carrément nos attentes. On touchait des 60 et même 70 % d’occupation les fins de semaine. On était complètement enchantés de voir ça», a le souligné de directeur de l’OTQ, Robert Mercure.

Séjours allongés

M. Labeaume s’est réjoui que la durée moyenne des séjours a atteint une moyenne de 2,4 nuitées, par rapport à la moyenne précédente de 1,4 à 1,7 nuitée, et que la campagne promotionnelle lancée au début de la saison a été visionnée 70 millions de fois.

Ceci dit, il serait «présomptueux» de dire que l’industrie est sauvée, a précisé M. Labeaume, en rappelant que le taux d’occupation avait atteint un niveau record de 90 % en 2019 avant la pandémie.

«On a des résultats qui dépassent nos espérances, mais il n’en demeure pas moins qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. [...] On n’est pas sortis de l’auberge, mais l’important, c’est que notre stratégie fonctionne», a-t-il noté.

En outre, le retour des Américains est encore modeste pour le moment. Il faudra aussi renouer avec les autres marchés internationaux, en plus de composer avec la pénurie de main-d’oeuvre.

«Le tourisme est une industrie planétaire. Tout le monde se bat pour avoir des touristes», a souligné le maire.

Carte-cadeau

Quant à la fameuse carte-cadeau de 75 $ qui était offerte aux touristes cet été, on en a distribué 25 000 au lieu de 75 000. On s’est aperçu à mi-chemin que les voyageurs de dernière minute étaient nombreux et que le temps manquait pour leur envoyer la carte par la poste.

L’OTQ a décidé de redéployer les fonds restants sur une grande campagne marketing cet automne et cet hiver sur les marchés québécois, ontariens et du nord-est des États-Unis. On préparera une solution numérique plus rapide et plus adaptée, avec divers rabais et incitatifs.

D’autre part, on a appris que l’OTQ changeait de nom, pour devenir «Destination Québec cité», dans une volonté d’avoir une appellation mieux comprise par les anglophones et qui évoque les attraits région de Québec dans son ensemble, y compris en périphérie.