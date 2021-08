Mort d’un motocycliste: la policière de retour en cour en septembre

La policière Isabelle Morin, qui devra subir un deuxième procès en lien avec le décès d’un motocycliste survenu à l’automne 2015, reviendra devant le tribunal le 10 septembre prochain.

• À lire aussi: Mort d’un motocycliste: la Cour suprême refuse d’entendre la cause de la policière Isabelle Morin

C’est ce qui a été entendu, lundi matin, entre le poursuivant, Me Guy Loisel et l’avocat de la policière, Me Jean-François Bertrand.

Il y a une semaine et demie, le plus haut tribunal au pays a refusé d’entendre la cause de la femme accusée de conduite dangereuse causant la mort de Jessy Drolet.

Rappelons que, le soir de l’accident, alors que la circulation se faisait à contresens sur l’axe sud de l’autoroute laurentienne en raison de travaux, la policière du SPVQ avait effectué un demi-tour afin de prendre la sortie Georges-Muir et avait happé la victime qui circulait dans sa voie en direction sud.