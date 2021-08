Odeurs provenant de chez Sanimax: le maire Lehouillier appuie les citoyens

Le maire de Lévis donne son appui aux citoyens qui ont dénoncé les odeurs trop fortes émanant de l’usine d’équarrissage Sanimax.

Gilles Lehouillier a mentionné lundi que les plaintes des voisins étaient fondées et qu’il fallait agir pour corriger la situation.

«On a fait les vérifications et les citoyens ont entièrement raison. C’est non seulement inacceptable, mais c’est intolérable», a lancé le maire de Lévis.

Le ministère de l’Environnement ainsi que le MAPAQ ont été interpellés à ce sujet et quelques rencontres sont prévues. La canicule du mois d’août n’a pas aidé dans les dernières semaines.

Selon lui, le problème perdure depuis quelques années mais le camionnage est devenu en enjeu majeur.

«Il y a beaucoup de camions qui arrivent et ce ne sont pas des camions réfrigérés. C’est sûr qu’ils ont plus de volume. Il faudra mieux gérer l’arrivée des camions. L’odeur se propage vite. On demande un plan d’action. Devrait-on aller modifier les règles et exiger un transport réfrigéré obligatoire ? Va falloir y penser», a ajouté M. Lehouillier.

Le maire de Lévis réagissait au reportage du Journal dans lequel des résidents de Lévis ont vivement dénoncé la gestion des odeurs de l’usine d’équarrissage Sanimax, une situation devenue «atroce» au cours des dernières semaines, déplorent-ils.

«Ils ont eu 230 signalements. C’est énorme», termine Gilles Lehouillier.