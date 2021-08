Parle-t-on assez de racisme et d’esclavage aux États-Unis?

Que ce soit en raison des manifestations de Black Lives Matter ou de celles de suprémacistes blancs, la question raciale a défrayé régulièrement la chronique. Cette question s’est souvent invitée dans le débat public depuis des décennies, mais les dernières années ont été particulièrement animées.

Le Pew Research Center s’est intéressé à ce dossier et en a profité pour interroger les Américains sur leurs perceptions. Parle-t-on suffisamment du passé peu glorieux du pays en ce qui a trait à l’esclavage ou au racisme? Les inégalités sont-elles encore présentes? Si oui, note-t-on des progrès? Que faudrait-il faire de plus?

On trouve 53% de répondants qui considèrent qu’on devrait accorder encore plus d’importance à la présentation de l’histoire du racisme aux États-Unis. Ce seul chiffre est intéressant, mais il ne dit pas tout. Une analyse plus poussée des résultats permet de constater à quel point nos voisins sont divisés sur cette question.

Les résultats démontrent d’abord qu’une fois de plus les Américains répondent différemment selon leur affiliation politique. Les démocrates sont trois fois plus nombreux que les républicains à encourager une couverture plus poussée de la question raciale et de ses enjeux. Ils sont 46% chez les républicains à croire que cette attention accrue n’est pas souhaitable et qu’elle pourrait même être néfaste.

À cette opposition, selon les lignes partisanes habituelles, il faut cependant ajouter que les chiffres varient également selon qu’on soit blanc ou qu’on appartienne à une des minorités. Si les Noirs sont plus préoccupés par cet enjeu, toutes les minorités le sont plus que la population blanche.

Cette division entre les répondants est également perceptible dans les réponses aux autres questions. La moitié des répondants affirment qu’il y a encore beaucoup à faire pour assurer une égalité entre les groupes. Parmi eux, 80% des Noirs croient qu’on doit encore modifier les choses pour parvenir à respecter les droits civils de tous et de toutes.

Si on considère que la reconnaissance de l’égalité entre les groupes n’est pas atteinte, considère-t-on que des progrès ont été enregistrés au fil du temps? Ici encore, l’opposition entre républicains est frappante.

En observant les résultats, on a parfois l’impression que les répondants proviennent de pays différents tant les proportions sont opposées. On trouve 71% de républicains qui sont convaincus qu’on a beaucoup progressé sur la question raciale depuis 50 ans alors que 74% des démocrates soutiennent plutôt qu’il y a encore du pain sur la planche.

J’ai pensé porter ce coup de sonde à votre attention parce que le dernier recensement a fait ressortir la croissance démographique plus importante au sein des groupes minoritaires. Les États-Unis sont de moins en moins «blancs» et la tendance s’accélère. Cela signifie que les enjeux sensibles pour les minorités deviendront de plus en plus importants lors des prochaines campagnes électorales.

Pour le moment, la plateforme démocrate semble mieux adaptée aux perceptions et aux enjeux chers aux minorités, mais les stratèges républicains prennent des notes. Ils sont bien conscients que limiter l’accès aux bureaux de scrutin ou procéder au redécoupage de la carte électorale pour atténuer la portée du vote des minorités sont des stratégies qui ne suffiront bientôt plus à leur assurer la victoire.

Je vous laisse donc consulter l’ensemble des données si le cœur vous en dit, mais derrière les questions de l’esclavage et du racisme se profilent bien des enjeux importants pour les prochaines élections, ce serait une erreur que de croire qu’il n’est ici question que du passé.