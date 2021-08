Plateforme électorale: le secteur manufacturier présente ses priorités

Le secteur manufacturier veut s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre, stimuler les investissements technologiques, augmenter les exportations et adopter un virage carboneutre.

Ce sont les principaux axes de travail figurant dans la plateforme électorale «Agir maintenant pour le secteur manufacturier», dévoilée dimanche par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), en prévision des élections fédérales.

«Notre plateforme repose sur quatre principaux piliers: la main d’œuvre, l’innovation, les exportations et la carboneutralité», a indiqué par communiqué Véronique Proulx, PDG de MEQ.

«Il nous faut un plan clair qui tient compte de nos priorités pour s’assurer que le manufacturier soit au cœur de la relance économique et du redressement des finances publiques», a-t-elle mentionné.

Tout en rappelant la faiblesse des chaînes d’approvisionnement et logistiques, MEQ formule ses demandes et met en avant les priorités pour résorber la crise et assurer une croissance forte du secteur.

«Il s’agit d’une nécessité pour assurer l’autonomie industrielle du Québec et du Canada ainsi que pour augmenter notre compétitivité», et permettre aux manufacturiers de se repositionner à l’international, a ajouté Mme Proulx.

Représentant quelque 13,5 % du PIB et 86,5 % des exportations, le secteur manufacturier du Québec a généré des ventes globales de près de 153 milliards $ en 2020, alors que la COVID-19 a lourdement affecté nombre d’entreprises manufacturières.