Prêts à aller sur «L’île de l’amour»?

Les préparatifs vont bon train dans la Villa de Los Cabos, qui accueillera L’île de l’amour, la nouvelle émission de dating de TVA, à compter du 12 septembre. Dès leur entrée dans la maison, les cinq filles et les cinq gars devront former un couple sur la base d’une première impression.

Adapté d’un format britannique, le fonctionnement de l’émission reste identique à sa version originale. «Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble et voir s’ils sont à l’aise avec leur premier choix ou pas, a détaillé Mathew Mckinnon, producteur au contenu, qui est déjà au Mexique. À différents moments, les insulaires auront toutefois la possibilité de changer de partenaire ou de rester ensemble. La particularité de ce format est qu’il y a toujours des nouveaux candidats qui arrivent dans la Villa. Les téléspectateurs vont toujours être sur le bout de leur chaise parce qu’on ne sait jamais quand, ni qui peut débarquer.»

Il n’y a pas non plus de rituel; les cérémonies de la flamme, durant lesquelles ils peuvent changer de partenaire, peuvent arriver à n’importe quel moment, et attention à celui ou celle qui tombe célibataire: sa place dans la Villa risque d’être compromise.

«L’objectif, c’est de trouver l’amour, a expliqué Nancy Charest, productrice exécutive. Les couples peuvent se former avec n’importe quel candidat, on va suivre les histoires.» La production s’attend à ce qu’une histoire d’amour puisse éventuellement se développer entre deux filles ou deux garçons. «Ça pourrait aussi arriver, prévient le producteur au contenu. C’est une génération très ouverte d’esprit et on va les suivre là-dedans si ça se produit.»

Interactif

Par le biais de l’application île de l’amour, les téléspectateurs pourront d’une certaine façon influencer le cours de l’émission. «Sur l’appli, les gens auront accès à du contenu original, des coulisses, des photos, des jeux... Mais ils auront surtout la possibilité de voter. À différents moments, le public va être appelé à se prononcer sur son couple préféré, son insulaire préféré ou à répondre à des questions plus directes, comme quelle fille devrait aller en date avec quel garçon, par exemple. Ça va avoir un impact direct sur le contenu de l’émission.»

Le couple gagnant sera aussi choisi par le public à la fin parmi les couples restants dans la Villa.

Contrairement aux autres versions internationales, l’adaptation québécoise souhaite faire sortir davantage les insulaires de la Villa. «Ils vont habiter ensemble, ils dorment dans le même dortoir, se réveillent et déjeunent ensemble. Ils vont avoir des moments au bord de la piscine, des jeux... Mais on veut aussi faire voyager les téléspectateurs en les emmenant visiter les environs de Los Cabos, qui est un endroit magnifique que les Québécois connaissent moins.»

Protocole santé

Même à l’étranger, la production a décidé de suivre les règles de la CNESST concernant les mesures sanitaires sur les tournages, allant même plus loin.

«Tout le monde est double vacciné, c’était une condition pour faire partie de l’équipe, tant au niveau des candidats que des équipes de production, a avancé Nancy Charest. À l’hôtel, il y a aussi des règles très strictes. Les candidats sont mis en quarantaine dès leur arrivée au Mexique. Mais la chaleur nous aide un peu, parce qu’on est presque toujours dehors, ça va faciliter les choses.»

La production a même pensé à la santé mentale des candidats. «La psychologue Marie-Claude Larivière nous suit depuis le début du casting. Elle a eu beaucoup de discussions avec les candidats. C’était important pour nous qu’ils soient vraiment conscients dans quoi ils s’embarquent. Tous les participants ont vu des saisons de l’émission, ils connaissent bien tout le fonctionnement. Marie-Claude est aussi avec nous au Mexique et elle va être disponible pour ceux qui le souhaitent.»

Les insulaires feront leur entrée dans la Villa de L’île de l’amour le dimanche 12 septembre, à 21 h, à TVA.