Québec forte et fière bientôt complète dans Charlesbourg

Québec forte et fière (QFF) présentera dans le district de Saint-Rodrigue, à Charlesbourg, un employé de longue date de la Ville de Québec, qui sera décrit comme apportant une importante expérience de l’appareil municipal.

Le Journal a appris que le parti dirigé par Bruno Marchand dévoilerait la candidature de Charles Pagé, qui a occupé plusieurs fonctions depuis une vingtaine d’années à la Ville de Québec, d’abord à la direction des loisirs, puis à celle du Service de police (SPVQ), où il était conseiller depuis neuf mois.

Avec lui, l’équipe de la formation politique sera complète dans l’arrondissement de Charlesbourg, qui compte trois districts. À travers la Ville, QFF compte actuellement 11 candidats confirmés, dont huit femmes.

Aux loisirs, M. Pagé a contribué à plusieurs projets de réaménagement de parcs ou encore à l’édification de centres communautaires, selon une biographie fournie par le parti. Il travaillait tant auprès de la clientèle jeunesse que celle des aînés.

Il a également été impliqué dans la mise en œuvre du programme des Chantiers urbains touchant notamment à la réinsertion socioprofessionnelle de jeunes adultes.

« Citoyen d'action »

Au SPVQ, il a entre autres piloté des dossiers en matière d’inclusion et d’accompagnement des victimes de violence conjugale. Avant les fusions municipales de 2002, il travaillait pour la Ville de Charlesbourg, d’où il est natif.

« Citoyen d’action et concerné par les préoccupations de sa communauté, Charles le démontre à travers ses expériences professionnelles et bénévoles dans le domaine du loisir, du sport, de la culture et de la vie communautaire depuis toujours », précise QFF