Saguenay: un nouveau service de garde en milieu familial pourrait fermer

Pendant que des parents font des pieds et des mains pour trouver une place en garderie pour leur enfant, un nouveau service de garde en milieu familial pourrait devoir fermer ses portes à Saguenay.

La maison louée par les responsables de ce service sera expropriée pour permettre l'aménagement de stationnements supplémentaires au centre-ville de l'arrondissement de La Baie.

Geneviève Gariépy et Laurie-Maude Cloutier ont récemment quitté la région de Québec dans l'objectif précis de développer leur projet à Saguenay.

«Il y a une demande dans le secteur comme partout ailleurs surtout pour les poupons, a expliqué Laurie-Maude Cloutier. J'ai comblé toutes mes places rapidement. J'ai même refusé des familles.»

Le couple s'apprête à accueillir les enfants quand il apprend que la maison sera expropriée. «On a été bouleversés pendant environ deux semaines. On se demandait si on allait ouvrir, a précisé Mme Cloutier. Finalement, on a décidé d'ouvrir quand même pour dépanner les parents en attendant de savoir ce qui va se passer pour nous.»

Au moins 150 stationnements supplémentaires seraient nécessaires au centre-ville de La Baie pour répondre aux besoins.

En récupérant le terrain où est située la résidence, la Ville estime pouvoir en créer une soixantaine de plus, selon le conseiller municipal du secteur et président de l'arrondissement, Éric Simard.

«La Ville a adopté une résolution le 5 juillet dernier pour qu'on enclenche le processus, a précisé M. Simard qui dit comprendre la détresse du couple et qui s'engage à l'aider. Je vais les aider à se relocaliser près d'ici pour éviter de pénaliser aussi les parents de ces enfants-là.»

Il assure que les intentions de la Ville sont connues depuis longtemps.

Le propriétaire de l'immeuble prétend toutefois qu'il ne savait pas qu'en refusant l'offre d'achat de la Ville le printemps dernier, le processus d'expropriation s'enclencherait automatiquement.

Joint au téléphone par TVA Nouvelles, il a indiqué l'avoir appris au lendemain de l'adoption de la résolution qui visait à mandater un évaluateur agréé au dossier, sinon il aurait prévenu ses locataires plus tôt.

Quant à Marie-Maude Cloutier et Geneviève Gariépy, elles sont contraintes de mettre sur pause leurs démarches visant à faire reconnaître leur service de garde par un bureau coordonnateur