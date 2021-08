Supermarché Avril s’installera à Place de la Cité

La chaîne de supermarchés Avril poursuit sa croissance. Une nouvelle succursale ouvrira ses portes à Place de la Cité, à Québec. Un investissement d'environ 10 millions $.

Ce magasin d’une superficie de 37 000 pieds carrés devrait accueillir ses premiers clients à l’été 2022. En plus des produits bios, on y retrouvera une aire de restauration avec une salle à manger et une terrasse de 150 places.

«Notre mission est de rapprocher les Québécois d’un mode de vie plus sain», a indiqué dans un communiqué Sylvie Senay, cofondatrice d’Avril.

Il s’agira du onzième point de vente, dans la province, pour la compagnie fondée en 1995, à Granby. En mai, un supermarché a ouvert aux Promenades Saint-Bruno. Puis un autre, en juin, au centre-ville de Montréal.

Ces derniers mois, la direction d’Avril a mentionné, lors de différentes entrevues, vouloir prendre encore de l’expansion. Une dizaine de supermarchés sont dans les cartons de l’organisation d’ici cinq ans.

En juin, pour appuyer les projets de croissance des propriétaires, Mme Senay et Rolland Tanguay, Desjardins Capital est devenu actionnaire de la chaîne québécoise. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Nouvelles habitudes

Pour Cominar, l’arrivée d’Avril dans le centre commercial de Place de la Cité permettra de répondre «aux nouvelles habitudes de consommation».

«L’approche humaine d’Avril rejoint en tout point notre plan stratégique qui vise à transformer nos centres commerciaux en destination du quotidien», a souligné Marie-Andrée Boutin, vice-présidente exécutive, commerce de détail.

L’entreprise Avil, dont le siège social est à Granby, compte présentement plus de 1000 employés qui sont répartis dans 10 succursales.