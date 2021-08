Une Québécoise échappe in extremis à l’ouragan Ida

Une Québécoise qui se trouvait à La Nouvelle-Orléans a réussi à fuir de toute urgence l’ouragan Ida, mais avec beaucoup de difficultés, alors que la violente tempête a surpris la population en passant très rapidement d’une catégorie 1 à une catégorie 4.

• À lire aussi: La Louisiane face aux dégâts «catastrophiques» de l'ouragan Ida

• À lire aussi: Ouragan Ida: une nuit qui s’annonce longue en Louisiane

• À lire aussi: [PHOTOS] Ida fait une première victime en Louisiane, La Nouvelle-Orléans privée d’électricité

Justine Laurence Audet se trouvait en vacances dans une auberge de jeunesse lorsqu’un premier courriel reçu le 27 août l’avertissait de préparer un plan d’évacuation. À ce moment, les évacuations se faisaient de façon volontaire.

«Les locaux à qui l’on parlait nous disaient: ''pas de stress, inquiétez-vous pas, c’est catégorie 1''. On n’était pas du tout stressé, jusqu’à ce qu’on reçoive tous l’alerte en même temps, et là on n’avait plus d’autres choix. Tout le monde s’est rué à l’aéroport en même temps», raconte Justine Laurence Audet en entrevue à Mario Dumont.

AFP

La Québécoise était prête à prendre n’importe quel vol pour n’importe quelle destination dans l’espoir de fuir Ia tempête, mais tout était complet. Elle a ensuite songé à louer un véhicule, mais il n’en restait plus.

«Il n’y avait plus du tout d’auto! Je vous en parle et j’ai l’impression de revivre le cauchemar qu’on a vécu!», se remémore la jeune femme désormais en sécurité.

Prise au dépourvu et se retrouvant sans transport et sans toit, ses parents lui suggèrent d’appeler l’ambassade et lui ont demandé si elle avait des assurances.

AFP

«Là, la panique s’est installée, je n’ai pas dormi de la nuit.»

Finalement, c’est grâce à la conductrice d’un Uber qu’elle et ses amis ont pu échapper au danger.

La dame a accepté de les évacuer jusqu’au Mississippi, parce que de toute façon, elle n’avait rien d’autre à faire à cause de l’ouragan.

Une fois au Mississippi, les amies ont réussi à louer une voiture pour se diriger en Floride. Elles auront dû conduire pendant presque 16 heures pour arriver à destination.

Les locaux laissés derrière

Si elle a réussi à partir, non sans mal, elle retient que beaucoup de résidents n’ont pas été en mesure d’évacuer parce qu’ils n’en avaient tout simplement pas les moyens.

«Les gens nous disaient ''je n’ai pas l’argent pour aller ailleurs''. Ils restaient à la maison en espérant de survivre. Plusieurs nous faisaient la blague en nous disant: ''je sais nager, donc je vais être correct''. On était sous le choc. Nous on a les ressources et on peut s’enfuir, mais eux, ce n’est même pas un choix.»