Une rentrée chargée pour une famille de 11 enfants de Lévis

Vous trouvez la rentrée scolaire éprouvante? Imaginez si vous aviez 11 enfants!

C’est le cas des Lacroix-Baker, une famille de Lévis chez qui TVA Nouvelles s’est rendu lundi matin afin de constater la frénésie présente dans la résidence familiale.

Neuf des 11 enfants du clan sont toujours à la maison et sept d’entre eux vont à l’école.

Avec une telle marmaille, rien n’est laissé au hasard. Si plusieurs tâches sont prises d’avance, d’autres sont laissées au matin même, dont le choix des vêtements.

«J'aime mieux ne pas le sortir, la veille, parce que, justement, à cause de la température... Mais l'enfant peut changer d'idée aussi! Alors, là, qu'est-ce que tu fais? Bien, là, tu ranges tout le linge, tu en ressors d'autre... Ça te ralentit», a expliqué la mère de la famille, Pascale Baker.

Les repas du midi, pour ceux qui mangent à l'école, font aussi partie de la routine qu'il faut rétablir. Mais faute de place dans le réfrigérateur, les lunchs ne peuvent être concoctés d’avance.

«J'ai déjà essayé et ça ne marche pas», affirme Pascale Baker.

La gestion des sacs d'école est aussi quelque chose à penser.

«Je mets tout l'un en arrière de l'autre, en ordre de grandeur, de la plus vieille au plus petit. Alors, comme ça, je ne me trompe généralement pas. Ça va bien. En tout cas, c'est un système qui fait ses preuves!» clame la mère de la famille de 11 enfants

Pour voir le reportage complet, visionner la vidéo ci-haut.