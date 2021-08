Une rentrée dans un système épuisé

À vous qui devrez peut-être porter votre masque à longueur de journée. À vous qui devrez parfois travailler pour deux, vu le manque de personnel. À vous qui tenez bon depuis le début de la pandémie... Je vous remercie.

Cette semaine, la rentrée des classes se poursuit. Les vacances sont finies, la vie presque normale recommence. Pourtant, avec le variant Delta plus contagieux, l’excitation habituelle de la rentrée s’est transformée en inquiétude.

La quatrième vague se fait de plus en plus sentir, et le personnel de notre système d’éducation manque de ressources pour garder la tête hors de l’eau. Il faut faire vite pour empêcher le système scolaire de sombrer.

Chers enseignants et enseignantes, à force de vous demander de toujours faire plus avec moins, on siphonne votre passion. Ce sont les enfants québécois qui en écoperont.

Vraie reconnaissance

J’ai peur pour mon filleul Gustave qui débute mercredi sa première année du primaire. Ce n’est pas le fait qu’il devra porter un masque toute la journée qui est épeurant, mais plutôt la triste réalité : il évoluera dans un système scolaire épuisé.

À la rentrée 2019, il manquait 360 enseignant.es dans les écoles du Québec. Cette année, c’est 900.

Même si on les remercie et qu’on leur accorde toute la reconnaissance du monde, ces modèles pour notre jeunesse ont besoin de beaucoup plus pour être en mesure de faire leur travail correctement.

Si le gouvernement tenait vraiment à ses enseignant.es, il leur offrirait de meilleures conditions de travail, entre autres en allégeant leurs tâches et en leur accordant de meilleurs salaires.

Mais bon, il semble plus facile de leur répéter qu’ils et elles sont indispensables plutôt que de le leur prouver.

Sur ce, chers enseignants et enseignantes, je vous souhaite une bonne rentrée.

J’espère que vous êtes musclé.es parce qu’encore une fois, vous devrez tenir le système à bout de bras.