BERNATCHEZ, Gilberte Nicole



À la Maison d'Hélène, le 25 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Gilberte Nicole, épouse de monsieur Gaston Bernatchez. Elle était la fille de feu monsieur Albert Nicole et de feu dame Alexina Samson. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaston, ses filles: Nicole (Martin Plante), Julie (Dany Simard); ses petits-enfants: Stéphanie (Jimmy), Charles (Audrey-Ann) et Louis-Félix Plante, Marc-Olivier et Rose-Marie Simard; ses frères et sœurs: Maurice (feu Marie-Laure Morin), feu Cécile (Antonio Tanguay), Jean-Paul (feu Lisette Côté), Thérèse (feu Denis Leblanc), Laurent (Denise Laflamme), feu Marcel (Lorraine Coulombe), Monique (Gaston Talbot), Claire (Marcel Tanguay), Gisèle (Roger Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernatchez: Sr Florence S.F.B, feu Colette (Laurent Bernier (Yvette Proulx)), feu Denis, Gérard (Géraldine Dumas), Louise (Jean-Louis Lemieux), Jacques (Suzanne Thibeault), feu Guy (Louise Caron), Jean (Nicole Royer), Pauline (Gilles Lemieux). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny, tout particulièrement celui de l'équipe de l'urgence, de la médecine et de l'hémodialyse, ainsi que le personnel de la Maison d'Hélène, Dre Annie Mercier et Dre Michèle Boulanger pour l'accompagnement, la qualité de leurs soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/, ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction a été confiée à la