CÔTÉ, Léo



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 août 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Léo Côté, époux de feu dame Ghislaine Cloutier, fils de feu Ferdinerd Côté et de feu Leda Dussault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Esther Vachon), feu Serge, Monique (Thomas Meingasner) et Guylaine; ses petits-enfants qu'il chérissait: Jessica Côté (Hency Cassamajor), Guillaume Côté, Ryan Meingasner, Vytal Côté, Olivia Meingasner et Jeremiah Meingasner; ses arrière-petits-enfants : Kiarra Malheur et Kingcy Cassamajor; ses frères et sœurs : feu Alfred (feu Marie Ferland), feu Léontine (feu Hector Boutin), feu Paul-Émile (feu Armande Fortier), feu Maurice (feu Rita Vézina),feu Charles (feu Rita Ramsay), Lucille (feu Laurent Grenier), Yvette (feu Roland Sanschagrin), Henriette (feu Rosaire Muller) et Fernande (feu Jean-Marie Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier : Thérèse (feu Georges Godin), feu Roland (Bernadette Lemieux), feu Noëlla (feu André Dignard), Pauline (feu Fernand Paquin et feu Charles Hamel), feu Jean-Paul (Lise Hébert), André (Pauline Gingras), Marie (Yvon Drapeau) et Raymond (Sylvie Caron et feu Sylvie Laverdière), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Des Chutes et celui de l'Hôpital Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.