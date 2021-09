Bianca Gervais brille par son absence sur l’affiche de L’Échappée

Impossible de savoir si Bianca Gervais reviendra dans L’Échappée cet automne, mais chose certaine, elle n’apparaît nulle part sur l’affiche officielle du feuilleton que TVA a dévoilée mardi durant son lancement de programmation.

Rappelons qu’au dernier épisode de L’Échappée, présenté au printemps, Marie-Louise tombait entre les mains du sinistre Gérard Chaput (Alex Bisping). Jointe au téléphone, l’auteure Mylène Chollet promet qu’on connaîtra le sort de Marie-Louise au cours des premiers épisodes.

Cette 6e saison de L’Échappée promet d’être riche en péripéties, puisque Sainte-Alice-de-Rimouski accueillera son premier conspirationniste, joué par Martin Drainville. Il sera également question d’itinérance et d’écoterrorisme, indique Mylène Chollet.

L’heure bleue, et non L’heure noire

Parlant de Bianca Gervais, la comédienne tient un rôle dans Les moments parfaits, une nouvelle comédie dramatique qui sera présentée les mercredis à 20 h.

Le réseau proposera trois autres fictions cet automne : la nouveauté Chaos de Josélito Michaud, Alertes et L’heure bleue, qui tirera sa révérence en novembre. Selon les auteurs et producteurs Anne Boyer et Michel D’Astous, cette ultime demi-saison relatera la reconstruction d’Anne-Sophie (Céline Bonnier). Les fans peuvent espérer une finale « lumineuse ».

« Ça ne s’appelle pas L’heure noire », a indiqué le tandem, qui prépare une nouvelle série pour TVA.

Hôtel cet hiver

Toujours en fiction, trois nouveautés attendent le public cet hiver.

La première s’intitule Hôtel et brossera le portrait d’une femme qui reprend les rênes d’un hôtel dont son amie, récemment décédée, s’occupait. Produite par Sophie Deschênes (Les pays d’en haut), cette série annuelle sera réalisée par Éric Tessier (Pour Sarah).

On attend également Bracelets rouges, l’adaptation québécoise d’une populaire série espagnole qui raconte l’histoire d’amitié entre six adolescents hospitalisés. Yan England (Sam, 1 h 54) réalisera, cette production d’Encore Télévision (Les beaux malaises) et Québecor Contenu.

Enfin, Michel Charette jouera un professeur de français au secondaire au bout du rouleau dans Le domaine du possible, la nouvelle série de François Avard (Les Bougon) produite par Aetios, la boîte de Fabienne Larouche et Michel Trudeau. Les tournages doivent commencer dans quelques semaines, ce qui nous fait craindre le pire pour Bruno Gagné, le sergent-détective campé par Michel

Charette dans District 31.