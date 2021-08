Chu Anh Pham, nouvelle lectrice de TVA Nouvelles

Journaliste de terrain, spécialisée en économie, Chu Anh Pham sera la nouvelle lectrice du TVA Nouvelles de 22 h, les fins de semaine, à compter du 3 septembre.

La journaliste, qui est passée par LCN et Radio Canada, s’est dite sous le choc en apprenant sa nomination, car elle ne s’y attendait pas du tout. Elle souhaite dans un premier temps prendre le pouls de son équipe avant d’apporter sa couleur à l’émission. «Je veux m’arrimer à l’équipe avant de commencer à faire mes suggestions, d’autant plus qu’on va aussi avoir une nouvelle productrice. J’ai une approche très humaine, ce qui est déjà dans l’ADN de TVA. J’aimerais également apporter un peu de diversité dans la couverture, j’aime avoir de temps en temps des reportages différents, qui sortent un peu de nulle part», a-t-elle souligné.

Symbolique

Chu Anh Pham est particulièrement fière d’accéder au poste de lectrice de nouvelles à TVA, le réseau où elle a obtenu son premier emploi à la fin de ses études. «J’ai commencé aux archives, puis j’ai été rédactrice et ensuite journaliste. Je suis maintenant rendue lectrice. TVA a toujours été un milieu professionnel où je me suis sentie chez moi. L’ambiance est très familiale, tout le monde pousse dans la même direction pour livrer le meilleur produit», a-t-elle fait savoir.

Elle reconnaît en même temps que la pression est plus grande comme lectrice. «Je me vois davantage comme une cheffe d’équipe. On a une responsabilité supplémentaire avec une équipe derrière nous.»

Maman avant tout

Avant de s’installer comme journaliste à TVA, Chu Anh Pham a eu plusieurs vies, comme elle aime si bien le dire. «J’ai quatre enfants, c’est ma vie personnelle, mais elle a beaucoup teinté ma vie professionnelle. Je suis à prendre telle quelle, il faut accepter le fait que j’ai des enfants. Je suis très accommodante, je ne cherche pas à avoir des avantages particuliers. J’ai besoin d’avoir un emploi rempli de défi, mais qui peut aussi se concilier avec ma vie familiale, d’autant plus que mon chum travaille également dans les médias (il est réalisateur-caméraman à Radio-Canada)».

PHOTO COURTOISIE

Travailler les fins de semaine tout en ayant une famille, ce n’est pas un défi qui l’effraie. «Je vais travailler le soir, durant le weekend, ça me laisse du temps pour être avec les enfants en journée, et je vais aussi faire deux jours sur le terrain durant la semaine. Je vais quand même avoir du temps pour gérer la vie familiale, faire l’épicerie, préparer des repas et être présente pour les devoirs. Mon horaire se gère quand même très bien.»

Ses enfants de cinq, dix, 14 et 17 ans lui permettent de vivre toute la gamme des émotions et des défis liés aux différents âges. «Ironiquement, j’ai déménagé mon plus vieux de 17 ans à Jonquière, la semaine dernière, car il a fait son entrée au programme ATM (Art et technologie des médias), au Cégep, le même que j’ai suivi.»

On retrouvera Chu Anh Pham, les fins de semaine, au TVA Nouvelles de 22 h, et au bulletin de LCN de 20 h.