Claude Villeneuve candidat avec Équipe Savard

Après l’avoir observée, commentée et analysée pendant près de sept ans, le chroniqueur du Journal Claude Villeneuve se lance dans la joute politique. Il sollicite un mandat de conseiller municipal avec l’équipe de Marie-Josée Savard dans le district de Maizerets–Lairet, à Québec.

Sa candidature pour le parti fondé par le maire sortant sera officialisée cet après-midi.

Photo Didier Debusschère Claude Villeneuve

Candidat

« C’est une belle liberté, la chronique, mais c’est confortable. Tu ne te mets pas beaucoup en danger. Je suis à un moment dans ma vie où à 39 ans, j’ai envie de travailler sur du tangible et de laisser des traces de ce que je vais faire », explique le résident de Limoilou en entrevue.

Pandémie

C’est pendant la pandémie qu’il a amorcé sa réflexion. Il se trouvait « chanceux » d’être un simple observateur pendant que les élus prenaient des décisions difficiles. « Mais là, j’ai le goût de faire plus. J’ai vraiment envie d’agir puis d’avoir un impact dans la vie des gens, et pas seulement de commenter ce que les politiciens font. »

Il tentera de succéder à la conseillère sortante Geneviève Hamelin, qui a décidé de ne pas solliciter d’autre mandat. « Je suis un nouveau papa. L’environnement dans lequel ma fille va grandir, c’est vraiment important pour moi », soulève-t-il.

Qualité de vie

M. Villeneuve ne cache pas qu’il pouvait être critique de l’administration Labeaume, surtout dans ses premières années de chroniqueur, mais affirme qu’il apprécie ce qu’elle a apporté pour la qualité de vie des jeunes familles comme la sienne.

« Puis Marie-Josée Savard a été une artisane de ça, ajoute-t-il. Elle a une connaissance encyclopédique des dossiers. Tu essaies de la coincer et tu n’y arrives pas. C’est quelqu’un qui aime profondément Québec et qui, je trouve, me ressemble. »

Dans son district, il affirme vouloir défendre les préoccupations des résidents au regard de la sortie du 3e lien qui est projetée tout près de Lairet, et s’assurer d’une bonne intégration du tramway dans Maizerets. Il dit aussi vouloir « protéger la qualité de vie dans notre secteur » et « continuer d’investir dans les infrastructures de loisir pour les jeunes ».

NDLR – Étant donné que Claude Villeneuve fera de la politique active au cours des prochaines semaines en sollicitant un mandat de conseiller municipal, sa chronique dans Le Journal sera suspendue jusqu’à nouvel ordre.