ComediHa!: une édition différente couronnée de succès

Le public avait définitivement hâte de retrouver les salles de spectacle: le ComediHa! Fest a reçu près de 250 000 demandes de billets pour assister en présentiel à une des représentations du festival, qui s’est conclu samedi après un mois de festivités présentées gratuitement, à la fois en salles et sur le web.

Le président et fondateur de ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, a dressé lundi matin un bilan fort positif de cette 21e édition qui ne fut pas comme les autres en raison du contexte sanitaire. «Ce qu’on a fait, ça relève de l’exploit», s’est-il réjoui, avant de lever son chapeau à son équipe et aux artistes, «qui ont travaillé dans des conditions difficiles et qui ont remis un sourire au visage des festivaliers.»

Près de 250 000 personnes «de partout au Québec», ont demandé à assister à une des 100 représentations du festival, qui se tenaient, cette année, dans six lieux de diffusion. «Les gens ont le goût de retourner en présentiel dans les salles, ça, c’est clair et net», a constaté Sylvain Parent-Bédard.

Tous les événements du ComediHa! Fest, que ce soient les captations télé des émissions Roast Battle : Le grand duel, Les Grands bien-cuits, JMP, les Galas ComediHa! ou les soirées d’humour présentées au ComediHa ! Club, affichaient donc complet. Plus de 60 heures de télé ont été produites durant le festival.

Formule hybride: là pour rester

Ceux qui n’ont pu assister en personne au festival ont pu se tourner vers le web, puisque la majorité des événements ont été diffusés sur la plateforme ComediHa.TV.

Si des enjeux techniques ont empêché l’organisation de compiler le nombre exact de visionnements, le président de ComediHa! avance que l’ensemble des événements diffusés entre le 28 juillet et le 28 août ont cumulé «quelques centaines de milliers de visionnements».

«La formule hybride du festival est là pour demeurer», soutient-il face à cet immense succès qui a permis «de faire découvrir le festival aux amateurs d’humour de tout le Québec».

Au total, près de 600 artistes et artisans ont contribué à cette 21e édition du ComediHa! Fest, qui était doté d’un budget de 15 M $ de dollars.

Faits saillants: