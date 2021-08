Comment s’entêter à ne pas faire son devoir?

J’ai lu avec effroi ce matin la lettre de celle qui faisait l’apologie de l’incompétence qui régnait autour de sa mère qui vit en maison de retraite et pour laquelle elle ne réussit pas à obtenir l’aide médicale à mourir qu’elle devrait mériter, selon elle, vu son état.

Ma sœur a souhaité la même chose pour notre mère, alors que cette dernière, bien que largement handicapée, ne souhaitait que continuer à vivre. Une vie certes moins intéressante que celle qu’elle avait vécue avant, mais une vie quand même. Une vie qui faisait son affaire à elle.

Heureusement que j’étais là pour veiller aux intérêts de ma mère et empêcher que le pire se produise pour elle. Je plains les mères qui ont de tels enfants et j’espère qu’on continuera à trier sur le volet les candidats et candidates à l’aide médicale à mourir. Sinon, où est-ce qu’on va s’en aller comme société ?

Une fille qui a toujours aimé sa mère

Votre commentaire nous ramène à l’importance de l’aide médicale à mourir et à la sensibilité qu’on doit avoir envers son application. La concernant, les avis sont encore partagés. Mais il n’en reste pas moins que l’idée première de soulager la personne qui perd ses capacités et qui rate son départ par l’obligation qu’on lui fait d’accepter de mourir dans l’indignité, reste inacceptable. Ceci étant dit, il importe de rester vigilant face aux personnes qui pourraient abuser.