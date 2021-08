Concours vaccinal: les noms des gagnants du 4e tirage dévoilés

Les gagnants du quatrième tirage au concours «Gagner à être vacciné», qui a eu lieu vendredi dernier, ont été dévoilés par Québec mardi matin.

Dans la catégorie des 18 ans et plus, Jacques Salvas de Sorel-Tracy en Montérégie a remporté la somme de 150 000 $ en argent. Chez les jeunes de 12 à 17 ans, Zachary Diotte, aussi de la Montérégie, et Marc-Antoine Sweeney Quimper, de la Mauricie, ont chacun mis la main sur une bourse d’études de 10 000$.

Le 3 septembre, un lot de 1 million $ sera tiré parmi les gens de 18 ans et plus doublement vaccinés ainsi que 16 bourses d’études de 20 000 $ chez les 12 à 17 ans.

D’autres prix, comme un forfait vacances, un vol offert par Bombardier et des bons de voyage seront également offerts.

Pour participer au tirage du 3 septembre, les personnes admissibles devront avoir procédé à leur inscription au plus tard à 23h59 le 31 août.

L'annonce des gagnants du tirage final sera faite le 7 septembre.

