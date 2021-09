Des concerts sur l’eau à Montréal

Après un premier volet réussi dans les Laurentides, à la mi-août, le festival Contre-Courant se transporte à Montréal cette semaine. Durant quatre jours, à la plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau, les festivaliers pourront assister à des concerts sur l’eau donnés notamment par Ariane Moffatt, Safia Nolin, Lido Pimienta et Dan Mangan.

Né d’une collaboration entre la boîte Hublot51 et le label Bonsound, Contre-Courant vise à présenter des concerts en pleine nature avec des artistes reconnus et de la relève.

« On voulait créer des petits moments intimes et magiques, dit Pierre-Luc Beaulieu, fondateur d’Hublot51 et idéateur de Contre-Courant. C’est plaisant de pouvoir profiter de la nature et regarder des spectacles en même temps. »

Anachnid et Ariane Moffat ouvriront le volet montréalais, ce soir à 19 h. Elles se produiront sur une scène flottante conçue spécialement pour le festival, à la plage du parc Jean-Drapeau. Les festivaliers pourront assister aux concerts à bord d’une embarcation nautique ou depuis la plage.

Quelques centaines de spectateurs pourront assister aux concerts chaque soir. En plus des défis logistiques avec la scène, l’organisation devra aussi appliquer le nouveau passeport vaccinal, qui entre en place dès mercredi.

« Ce sera un défi de plus, reconnaît Pierre-Luc Beaulieu. On est quand même dans les premiers événements à devoir faire respecter le passeport. Dans les derniers jours, on a eu énormément de questions sur les réseaux sociaux à propos de ça. On va appliquer la procédure. Ça nous permet quand même de faire des spectacles, donc on l’accepte ! »

Retour à l’essentiel

Spécialisée en direction technique et production d’événements, la boîte Hublot51 a travaillé sur plusieurs festivals dans le passé (International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mutek, LVL Up). Contre-Courant est toutefois le premier festival qu’elle conçoit.

« On aime ça faire des événements d’envergure habituellement, dit Pierre-Luc Beaulieu. Avec la pandémie, on a décidé de se réinventer un peu. On a eu l’idée d’aller à l’encontre de l’idée qui est toujours de faire des événements de plus en plus gros. Avec Contre-Courant, l’idée c’est vraiment le retour à la nature, à l’essentiel. »

Hublot51 a travaillé de pair avec Bonsound pour le choix des artistes. « Le but était d’avoir une programmation variée, dit l’organisateur. On voulait quelque chose d’un peu ambiant, un peu électro-folk. Ce seront des spectacles à formule réduite. Il y a beaucoup d’artistes qui ont adapté leur spectacle pour l’occasion. »

► Le festival Contre-Courant se déroule de mercredi à samedi, au parc Jean-Drapeau. Pour les détails : contre-courant.ca.