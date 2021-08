Élections fédérales: la protection de l’eau potable au cœur des priorités de Régis Labeaume dans sa «liste d'épicerie»

La protection de l’eau potable est au cœur des demandes totalisant 260 millions $ présentées mardi par Régis Labeaume aux candidats au scrutin fédéral du 20 septembre.

• À lire aussi: L’opposition accuse le maire d’ingérence

En tout, quatre projets figurent sur «la liste d’épicerie» du maire de Québec. Il s’agit de la protection du lac Saint-Charles, principale source d’eau potable de Québec (216 millions $), de la mise à niveau des infrastructures des plaines d’Abraham et de son développement (24,5 millions $), de la contribution à la mise sur pied de la Maison de la diversité et à la restauration de la Maison Pollack (10 millions $) et du soutien à l’événement sportif international North Pole Race (10 millions $).

M. Labeaume convient avoir déposé une demande quasi-identique pour la protection du Lac Saint-Charles au moment de la campagne fédérale de 2019, mais que «rien n’a été fait». Il espère désormais que les programmes fédéraux seront adaptés pour permettre la réalisation de divers projets comme le raccordement de 900 installations septiques autonomes ou encore l’acquisition des terrains visant le maintien de la végétation ou leur renaturalisation.

Photo Stevens LeBlanc

Invité à préciser sa demande au sujet de la Maison de la Diversité, le maire a convenu que ce projet verrait de toutes façons le jour même si le financement fédéral n’était pas au rendez-vous. Par contre, la situation est différente pour la North Pole Race (voir la vidéo ci-bas), une grande course de voile internationale dans le Pôle Nord, qui relierait Québec et Vancouver par le passage du Nord-Ouest, en 2023. En l’absence d’une contribution de 10 millions $ sur quatre ans d’Ottawa, M. Labeaume voit difficilement comment cet événement pourrait avoir lieu.

Des projets absents de la liste

Interrogé sur l’absence des dossiers du pont de Québec et des logements sociaux de cette liste d’épicerie, le maire a précisé qu’il s’agissait là de demandes «implicites» aux partis fédéraux et que la municipalité a choisi de mettre l’accent sur les quatre projets cités plus haut.

Au sujet du troisième lien, Régis Labeaume n’a présenté aucune demande particulière. Il a dit préférer laisser les gouvernements du Canada et du Québec négocier.

À voir aussi