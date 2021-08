Femme d’hockey et TVA Sports s’associent

La contribution des femmes dans le monde du hockey sera dorénavant mise en valeur sur la chaîne TVA Sports et QUB Radio en vertu d’un partenariat avec la plateforme Femme d’hockey et sa créatrice Isabelle Ethier.

• À lire aussi: Championnat du monde: le Canada rejoint les Américaines en finale

• À lire aussi: Championnat du monde: les Américaines en finale

Le balado «Femme d’Hockey» permet aux auditeurs d’entendre les témoignages des invités, qui racontent leurs histoires et discutent du rôle des femmes dans le sport.

Mme Ethier devient également collaboratrice dans plusieurs émissions de la chaîne TVA Sports en concoctant des segments qui lui permettront de présenter son invité de la semaine.

L’humoriste Sam Breton, la présidente, sports et divertissement du Groupe CH, France Margaret Bélanger, les animatrices de TVA Sports Elizabeth Rancourt et Frédérique Guay, ainsi que les anciens hockeyeurs Steve Bégin, Vincent Lecavalier et Stéphane Quintal sont quelques-uns de ceux qui sont passés à son micro depuis qu’elle a fondé le mouvement en 2020.

«Le contenu de la plateforme correspond parfaitement avec notre vision et nous sommes très heureux de faire équipe avec Femme d’hockey, a affirmé Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports. L’arrivée d’Isabelle dans notre équipe nous permettra de continuer notre mandat de donner plus de place aux femmes dans le sport et ce balado est aussi un bel ajout à notre offre déjà bien garnie.»

«Je suis fière et reconnaissante de l’ouverture de TVA Sports, a pour sa part expliqué Mme Ethier. Ce partenariat va nous permettre de rejoindre encore plus d’adeptes grâce au large réseau du groupe Quebecor. Nous sommes fébriles d’entamer cette nouvelle saison qui s’annonce des plus intéressantes.»

Outre sa mission de mettre en valeur les femmes dans l’univers du hockey, la plateforme collabore également avec la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Ainsi, 10 % des profits de la boutique en ligne sont remis à cette cause. En juin dernier, Femme d'hockey a fait son premier don de 2000 $ à la Fondation.