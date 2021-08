La campagne électorale soulève de grandes attentes dans Chicoutimi-Le Fjord

Le maire de la municipalité de Petit-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui compte 635 habitants, s'attend réellement à un plan de relance économique pour les milieux ruraux au terme de l’élection fédérale du 20 septembre.

Le maire de la petite municipalité, Philôme La France, espère que le sort des petites communautés sera pris en compte pour y assurer leur pérennité.

«On s'attendrait à ce que le prochain gouvernement hausse la taxe des transferts sur l'essence, parce que nos infrastructures souterraines sont vieillissantes», a par ailleurs soulevé le maire de Petit-Saguenay.

Avec un budget annuel de 1,7 million $ et de 1 million $ aux 5 ans attribuables à ses remboursements d’impôts, la municipalité est incapable de supporter la facture pour rajeunir ses d'infrastructures. «Remplacer cela ça coûte une fortune. On a effectué les travaux récemment pour un segment de quelques dizaines de mètres. Ça nous a coûté 600 000 $», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles, mardi.

Autre problème soulevé par le maire de la petite municipalité, plusieurs jeunes familles sont attirées par les petites localités, mais l’emploi demeure un enjeu. «On est capable d'attirer les gens ici en leur proposant une meilleure qualité de vie, mais le nerf de la guerre, c'est souvent l'emploi. Des emplois, il y en a, mais souvent ce sont plus des emplois en bas de l'échelle», a souligné Philôme La France.

«Il faut trouver une façon de leur fournir du travail de qualité», a poursuivi le jeune maire.

D’autre part, Philôme La France espère que le gouvernement élu accentuera la réduction des gaz à effet de serre et soutiendra les municipalités confrontées aux événements météorologiques extrêmes plus fréquents, comme des inondations.

«On est dans une vallée. Ça veut dire qu'il y a des résidences qui seront affectées. Des infrastructures routières et municipales. On espère qu'on aura de l’aide gouvernementale pour se préparer à ces événements-là», a réclamé le maire de Petit-Saguenay.

Ce dernier demande aussi au gouvernement élu de soutenir l’industrie touristique, de l’agroalimentaire et de la foresterie.

Les enjeux de la circonscription Chicoutimi-Le Fjord

La circonscription de Chicoutimi-Le Fjord est l’hôte de la voie maritime du Saguenay. Un enjeu majeur pour la région, surtout avec le projet énergétique GNL-Québec, qui a pour but d’exporter 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, notamment par des navires-citernes vers les marchés mondiaux.

Actuellement, ils sont en moyennes cinq bateaux par semaine à s’approvisionner à l’usine à Grande-Anse.

«Le transport maritime, c'est quelque chose qui est primordial pour notre région», a insisté le président et directeur général du Port Saguenay, Carl Laberge.

«Même si on avait des projets de développement qui viendraient doubler, on serait seulement encore à 10 navires par semaine. On s'attend à ce que les candidats [ aux élections fédérales| viennent confirmer leur confiance dans le potentiel maritime de Saguenay», a soutenu M. Laberge

Manque de main-d’œuvre: une affaire régionale

Chez les gens d'affaires, le manque de main-d'œuvre est incontournable. «La rareté de la main-d'oeuvre est vraiment la grande priorité de la Chambre de commerce et de nos entreprises», a pour sa part précisé la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Saguenay Le Fjord, Sandra Rossignol.

Selon elle, «il faut accentuer l'immigration pour faire en sorte que nos entreprises puissent bénéficier d'une nouvelle main-d'œuvre», croit la directrice générale.

Dans les autres secteurs d’activités, comme le tourisme, la restauration et l’hôtellerie, dénicher du personnel est toujours ardu.

«La PCU a fait mal. La PCU a été donnée dans un environnement économique X, mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même», a ajouté Mme Rossignol, qui souhaite que la campagne électorale amène des solutions aux enjeux de la région.