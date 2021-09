Le déboisement choque à YQB

Près de 200 citoyens de L’Ancienne-Lorette demandent au gouvernement fédéral, qui a juridiction sur le terrain, de protéger le boisé situé le long de la route de l’Aéroport Jean-Lesage de Québec afin d’atténuer les nuisances sonores qui émanent notamment de la terrasse « Le 737 ».

Lors de la séance du conseil municipal, les citoyens inquiets ont déposé une pétition pour demander l’aide du maire Gaétan Pageau.

« Ça n’a pas été facile de partir ça, mais la réponse a été merveilleuse. Il faut aussi penser à la valeur de notre propriété », a lancé Gérald Thériault.

Le maire avait déjà mentionné qu’il était préoccupé par le développement à l’aéroport et l’impact sur les citoyens.

« Vous pouvez être certains que vous avez l’appui du conseil municipal et mon appui personnel dans ce dossier », a répondu le maire Pageau.

Barrière contre le bruit

Selon le groupe, le boisé forme une barrière naturelle contre le bruit. Le territoire relève toutefois d’Ottawa, qui n’a pas à obtenir l’autorisation de la municipalité pour agir.

Une partie du boisé a été coupée au printemps pour permettre au groupe du Boeing 737 d’occuper l’espace.

Déplorant de ne pas avoir été consulté en amont pour le projet de terrasse estivale, le maire de L’Ancienne-Lorette s’est dit déçu en juillet par les efforts de transparence de l’aéroport de Québec.

« Je suis une personne très persévérante et souvent on me dit que je suis le supplice de la goutte d’eau », a ajouté le maire en répétant qu’il n’abandonnerait pas.

D’autres phases de déboisement pourraient avoir lieu, mais l’aéroport assure qu’une lisière boisée sera conservée dans ce secteur. L’Aéroport projette de faire du développement commercial pour augmenter ses revenus.

Les signataires demandent au maire Gaétan Pageau de faire les représentations nécessaires auprès de tous les candidats aux élections fédérales de la région de Québec.