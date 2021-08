Les libéraux martèlent leur discours sur la vaccination

Les libéraux ont continué de rappeler l’importance de la vaccination contre la COVID-19, un sujet que leur chef Justin Trudeau remet régulièrement sur le devant lors de ses points de presse électoraux.

«La vaccination, c’est la façon qu’on passe à travers [la pandémie]. On a maintenant presque 80% des Canadiens éligibles qui sont pleinement vaccinés et on va continuer de passer le message», a soutenu mardi matin le chef libéral lors de son point de presse à Ottawa.

La vaccination revient souvent sur le devant de la scène du Parti libéral du Canada, le gouvernement Trudeau ayant proposé avant le déclenchement des élections de rendre la vaccination obligatoire aux employés fédéraux et aux voyageurs dans les trains et les avions.

Continuant de s’engager sur cette voie, Justin Trudeau avait même dévoilé vendredi sa promesse d’investir 1 milliard $ afin d’aider les provinces qui souhaitent mettre en place une preuve de la vaccination contre la COVID-19.

«On est en train de travailler avec les provinces et on est en train même de financer les provinces avec les passeports vaccinaux, nous savons que c’est comme ça qu’on va en finir», a affirmé mardi le premier ministre sortant.

«Il n’y a plus de débat, les gens doivent se faire vacciner, pas juste pour se protéger eux-mêmes, c’est pour protéger les autres, c’est pour protéger tous ces enfants qui ne peuvent pas encore être vaccinés, qui vont rentrer à l’école cette semaine ou la semaine prochaine. Mon Dieu, c’est ça le leadership minimum que les Canadiens s’attendent à voir», a-t-il martelé.

Un candidat libéral prend Doug Ford à partie sur le passeport vaccinal

Le candidat libéral dans la circonscription d’Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, a demandé au premier ministre ontarien Doug Ford de «faire preuve de leadership» et de mettre en place un passeport vaccinal dans sa province, comme celui qui prendra effet mercredi au Québec.

«J’invite le premier ministre Doug Ford à faire ce qui est juste et absolument nécessaire à ce moment critique de la pandémie. Il est temps de donner espoir à tous les Ontariens que nous surmonterons cette crise. Cher premier ministre Ford, écoutez s’il vous plaît, faites preuve de leadership, en mettant en place dès maintenant un passeport vaccinal. L’avenir de notre province en dépend», a déclaré le candidat par voie de communiqué, mardi.

Le candidat dans Ottawa-Centre a également pris à partie le premier ministre albertain Jason Kenney pour avoir mis fin à l’isolement obligatoire des personnes atteintes de la COVID-19 ou encore le leader conservateur qui ne souhaite pas imposer la vaccination obligatoire pour les voyages et ses candidats.

«Je vais toujours respecter les décisions des provinces en ce qui concerne le passeport vaccinal et les mesures sanitaires en pleine pandémie», avait réagi Erin O’Toole lorsque questionné sur le dossier du passeport vaccinal, vendredi.

De son côté, le chef néodémocrate a remis sur la table la possibilité de créer un document fédéral.

«Pour assurer la sécurité des gens et leur simplifier la vie, un passeport vaccinal fédéral est tout à fait logique. Le plan de Justin Trudeau va laisser les premiers ministres conservateurs comme Doug Ford et Jason Kenney refuser aux gens un passeport vaccinal. C’est le même plan que celui d’Erin O’Toole. Nous avons besoin d’un passeport vaccinal fédéral pour protéger les gens et surmonter la crise», a souligné Jagmeet Singh dans un communiqué, mardi.

Le leader du Nouveau Parti démocratique (NPD) avait déjà fait part de sa position sur le sujet vendredi dernier, même si la décision de l’application d’un passeport vaccinal appartient pour l’instant aux provinces.

Rappelons que le passeport vaccinal entrera en vigueur mercredi au Québec, alors que la Colombie-Britannique et le Manitoba ont assuré qu’ils allaient aussi le mettre en place dans leur province.

